بعد ابتزاز ابنة المحلة| أستاذ قانون جنائي : عقوبات مشددة ضد الجرائم الإلكترونية

‏علق الدكتور أسامة ناصف أستاذ القانون الجنائي على تصدي القانون بقوة لشاب ابتز طفلة بالمحلة بصور مفبركة لها وقال إن المشرع في عام 2018 بدأ في عمل تعديلات تشريعية جذرية لمكافحة الجرائم الإلكترونية في القانون 185.

وتابع ناصف خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "المصري أفندي"، مع الإعلامي "محمد علي خير"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن ما حدث في المحلة صورة من صور الجرائم الإلكترونية التي ترتكب عن طريق وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي سواء "WhatsApp" او "Messenger"، أو وسيلة أخرى وفي القانون تستوي الصور المفبركة بالصور الحقيقية في الابتزاز وأيضا تستوي إذا كانت الصور أرسلت بإرادة الشخص أو عن طريق سرقتها بأي وسيلة وسواء حتى كان المجني عليه شاب او فتاة وتستوي أيضا إذا كان المبلغ عن الجريمة هي المجني عليها او أحد ذويها.

عقوبات مشددة من المشرع

ونوه أن هذا التوسع من المشرع المقصود به سد كل صور النموذج الإجرامي لمثل هذه الجرائم، متابعا أن الشعب المصري أحيانا ينظر إلى بعض الجرائم أنها جرائم بسيطة ولكنها تكون غاية في الخطورة وهذه الجريمة بالتحديد قد تصل بالفتاة إلى الانتحار مثلما حدث في بعض الحالات مثل حالة "بسنت"، و"هايدي"، لكن المشرع تدخل بالتقسيم العقابي بعقوبات مشددة لمثل هذه الصورة من صور الجرائم المستحدثة حتى يغلق هذا الباب تماما.