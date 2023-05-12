اختيار مجدى عفيفى رئيسا لحزب الأحرار الدستوريين حتى 2028 بـ"التزكية" 

حسمت التزكية منصب رئيس حزب الأحرار الدستوريين، لصالح المحاسب محمد مجدى عفيفى، ليصبح رئيساً للحزب لدورة جديدة، تبدأ من 2023 وحتى 2028، وذلك فى الانتخابات التى جرت مساء اليوم في الإسكندرية.

كما حسمت التزكية منصب أعضاء الهيئة العليا للحزب والبالغ عددهم 24 عضواً ، وجرى اختيار المستشار محمد فايز يكن، لمنصب أمين عام الحزب ، واختيار نائبين للرئيس، هما هيثم الشيخ نائب أول رئيس الحزب والدكتور هانى الشابورى نائبا ثان، كما تم تشكيل الهيئة العليا للحزب، والتى اختارت من بين أعضائها، ايهاب السلمانى، أمين عام مساعد للحزب وأمين التنظيم، واختيار 3 مساعدين للحزب هما الدكتور مصباح دويك، وعمر ابو سمرة وايوب علوانى، واختيار أيمن فاروق ، اميناً للشئون المالية والإدارية، والباقي أعضاء هيئة عليا للحزب.



وتم اختيار أعضاء الهيئة العليا وعددهم 24 عضواً وهم ، محمد فايز يكن، عمر ابو سمرة متولي، وهانى محمد الشابورى، وهيثم فتحى الشيخ ، ايهاب ابراهيم السلماوى، ومحمد سعد خواسك ، وايوب علوانى عبداللطيف، وأيمن فاروق عبده، وأحمد رأفت عثمان، ومني رسي محمد رشاد، ورحاب عبدالحميد السعدنى، اسامة عبدالله جاد، ومصباح مصطفي دويك، وامين عبد المعبود بدر، وجمال مصطفي سعيد، وشهير يوسف باهر، وصابرين عبدالمحسن محمد حجازى، وايمن على حسن الرشيدى، ومحمود محمد فرج، وجورج يعقوب حنا، ومدحت محمود علم الدين، ومحمد منصور محمد احمد، وسعاد صيام جبريل، ومحمد سيد الصوفي.

وكانت اللجنة الادارية المنوط بها الإشراف على العملية الانتخابات، حددت اجراء الانتخابات فى 28 أبريل الماضى، الى أنه تم تأجيلها الى اليوم الجمعة، لعدم اكتمال النصاب القانونى لاجرائها، وتم استكمال العملية الانتخابية اليوم بعد وصول النصاب لـ50% +1 من أعضاء الجمعية العمومية للحزب، بحضور 65 عضواً من إجمالي 106 عضواً.