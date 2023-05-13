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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

صدى البلد يستضيف مستشار وزيرة التضامن في ندوة للحديث عن دور الوزارة في الحماية المجتمعية.. غدا

صدى البلد

يستضيف موقع "صدى البلد"  الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، فى ندوة للحديث عن دور الوزارة فى الحماية الاجتماعية.

كما يتحدث مستشار وزارة التضامن الاجتماعى للسياسات الاجتماعية، خلال الندوة التى تبدأ فى الخامسة من مساء الأحد الموافق 14 مايو، عن برامج الوزارة المختلفة .

وكان الدكتور صلاح هاشم أكد فى مداخلة له على إحدى القنوات الفضائية بلوغ مصر مصاف الدول الأكثر بالعالم في وضع مخصصات الحماية الاجتماعية في مرتبة روسيا والبرازيل وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا ، أصبحنا في مرتبة الدول الكبرى زي أمريكا وروسيا.. وسبقنا وتفوقنا على دول مثل الصين وكندا والسعودية. 

 ارتفاع مخصصات برامج الحماية 

وأشار مستشار وزارة التضامن الاجتماعي إلى ارتفاع مخصصات برامج الحماية العام المالي الجديد إلى (529.7) مليار جنيه قياسا بـ (358.4) مليار جنيه خلال العام الماضي، بمعدل 49 %؛ وذلك بهدف التخفيف من أثار موجة التضخم العالمية على المواطنين ورعاية الفئات الأولى بالرعاية، بإجمالي 70 مليون مواطن مستفادة ، موضحا أن ارتفاع مخصصات الاجتماعية؛ مؤشر إيجابي يؤكد قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها اتجاه المواطن من خلال خطة استراتيجية وطنية لاحتواء هذه الأزمات، وذلك رغم الأزمات العالمية الكبرى، معقبا: «الدولة منهجها هو التنمية الاحتوائية في ظل قدرتها على احتواء الأزمات التي تواجهها بأكثر من خطة وبديل لمواجهة الأزمة.

ارتفاع مخصصات برامج الحماية وزارة التضامن الاجتماعي صدى البلد ندوة مستشار وزاره التضامن الاجتماعي

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