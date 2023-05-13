انهيار صخري قد يدمر قرية برينز السويسرية |شاهد

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، انهيار صخري قد يدمر قرية برينز السويسرية.

ووفقا للتقرير، في اجتماع مجلس البلدية المحلي يوم الثلاثاء، أمرت السلطات السكان بالإخلاء، مؤكدة أنه لن يُسمح لأحد بالبقاء بعد يوم الجمعة، وتمّت الإشارة إلى إمكانية العودة لتفقد المكان من وقت لآخر بدءًا من يوم السبت، اعتمادًا على مستوى الخطر.

قام السكان الأكثر خشية على حياتهم بحزم أمتعتهم في سيارات وشاحنات قبل الموعد النهائي، الذي يلوح في الأفق يوم الجمعة لإخلاء قرية برينز في شرق سويسرا، والتي تواجه تهديدًا "عاجلاً" بالانهيار الصخري، إذ يمكن سقوط حوالي مليوني متر مكعب من الصخور على القرية من سفح جبال الألب.