ضياء السيد: مواجهة الوداد أصعب على الأهلي من صن داونز

يرى ضياء السيد نجم الأهلي السابق، أن الوداد المغربي سيكون منافس أصعب على الأهلي من صن داونز في نهائي دوري الأبطال.

قال ضياء السيد في تصريحات تليفزيونية: "الوداد المغربي سيكون منافس أصعب على الأهلي من صن داونز".

أضاف: "أتوقع تأهل الوداد إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم على حساب صن داونز".

واختتم: "فريق صن داونز يظل فريق مخيف وجيد، لكن الأدوار النهائية مختلفة تماما عن الأدوار الأولى".

ووضع الأهلي قدما في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بفوز كبير على مضيفه الترجي التونسي (3-0)، مساء أمس الجمعة على ملعب حمادي العقربي برادس، في ذهاب نصف نهائي البطولة.



وسجل ثلاثية الأهلي الجنوب إفريقي بيرسي تاو في الدقيقتين 8 و55، وكهربا في الدقيقة 75.