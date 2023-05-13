هل يوجد أطعمة ليس لها تاريخ صلاحية وتدوم لفترة طويلة.. استشاري تغذية يجيب

قال الدكتور سيد حماد استاذ التغذيه العلاجيه بالمعهد القومي للتغذية؛ إن فرص نمو الميكروبات يكون في الأطعمة الجافة أقل من الأطعمة الرطبة، وذلك لأن البكتيريا تنمو وتنشر بأجواء الرطوبة.

وأضاف سيد حماد ، خلال مداخلة هاتفية على قناة دي ام سي الفضائية، أن هناك أطعمة تمتد صلاحيتها إلى ثلاث سنوات بشرط الإلتزام بشروط تخزينها بشكل جيد وصحي حتى لا تفسد قبل إنتهاء تاريخ صلاحيتها.

ونوه إلى أن من الأفضل شراء المنتجات الغذائية أولا بأول، وذلك للحفاظ على قيمتها الغذائية وعدم تعرضها للتلف، بالإضافة إلى المحافظة عليها في أجواء معتمة حتى لا تتعرض للتلف أو تفقد الكثير من قيمتها الغذائية.