مدير إدارة ملوي التعليمية: طلاب مدرسة الثانوي يحصدون أول محصول قمح

قال الدكتور بهاء حسن، مدير إدارة ملوي التعليمية،إن تجربة زراعة القمح على مساحة زراعية بالحقول الإرشادية لتعليم الطلاب طرق زراعة جديدة لزيادة الإنتاج وترشيد النفقات تم تطبيقها وبالفعل تم الحصاد من أول فدان قمح في حقل استرشادي قامت بزراعته المدرسة الثانوية الزراعية بملوي.

وأضاف "حسن"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية تن، اليوم الثلاثاء، أن المدرسة الثانوية الزراعية بملوي بها ما يقرب من 8 آلاف طالب من 77 قرية تابعة لملوي، ويقوم كل طالب بنقل الفكرة لقريته، مشيرًا إلى أن المدرسة قامت بزراعة القمح على مصاطب عرض المصطبة 120-130 سم، بما يؤدي لتقليل المياه المستخدمة للزراعة، ويقلل العمالة وتكلفة السولار، ويعطي إنتاجية أعلى، وتعليم هذه الأساليب الحديثة للطلاب، ونقلها للقرى التي يقيموا بها، موضحًا أن هناك استراتيجية حديثة في التعليم الفني تتضمن تطبيق نظام الجدارات والذي يعني أن لا يقتصر التعليم على النظري فقط، وإنما تعليم المهارة والتجربة ليكون الطالب قدير جدير بالزراعة.

وتابع أن هذا الأمر تم بالتنسيق مع مركز البحوث الزراعية للوصول لأفضل طرق لأساليب الزراعة الحديثة لمحصول القمح الذي يعتبر أمن قومي لمصر، مشددًا على أن التعليم الفني يعد قاطرة للتنمية الزراعية والصناعية في مصر.