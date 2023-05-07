نقيب الزراعيين: حافز توريد إردب القمح وصل إلى 1500 جنيه

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن توريد القمح اختياري وليس إجباري ، وهو ما يعطي مرونة للفلاح، وكل مؤشرات توريد القمح جيدة، معتبرا أن سعر توريد القمح مجزي ومرضي للفلاح، وهو نفس السعر العالمي.

وأضاف خليفة، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أن المساحة المنزرعة قمح هذا العام تصل إلى 3.2 مليون فدان، ووصل حافز توريد القمح إلى 1500 جنيه للأردب، حيث أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ينتصر دائما لمصلحة المزارعين.

ولفت الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إلى أن نسبة التغطية من التقاوي المحسنة من الموسم الماضي 45%، بينما وصلت هذا الموسم إلى 75%، وهى نسبة مرتفعة، متأملا أن تصل نسبة التغطية الموسم القادم إلى 100%، ووصلت السعة التخزينية للقمح بالصوامح إلى 5 مليون طن.

وتابع أنه تم البدء في الاستعداد عن طريق إدارتي المكافحة والإرشاد الزراعي، حيث تم تخصيص حوالي 750 حقلا إرشاديا في جميع أنحاء المحافظة، وتم زراعة 37 ألف فدان مصاطب و58 ألف فدان بالستارات الآلية والستارات العادية لتوفير 25% من كمية التقاوي و25% من المياه ونسب عالية جدا من الأسمدة المستخدمة.