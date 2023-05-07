بسبب الدفتريا.. الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر

دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر بعد إصابة اكثر من 557 حالة بمرض الدفتريا في نيجيريا منذ بداية عام 2023 .

قالت المنظمة إن مرض الدفتريا والذي يعرف أيضا بالخناق او الذباح هو مرض بكتيري شديد العدوى ينتقل بين الأشخاص بالملامسة المباشرة عن طريق استنشاق رذاذ المصاب الناتج سواء بالسعال او العطس ويصيب جميع الفئات العمرية الا أن الأطفال غير الحاصلين على لقاحات للوقاية هم اكثر عرضه للإصابة

وعرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا افاد ان أعراضه.

ظهور غشاء سميك يغطي الحلق واللوزتين

التهاب في الحلق

وتضخم العقد اللمفاوية في الرقبة

صعوبة في التنفس

وحمى وشعور بالتعب

وأوصت الصحة العالمية بتلقي اللقاحات المضادة له كما طلبت البلدان بتوخي الحذر وتأمين المختبرات الصحية للكشف عنه مبكراً منعا لتفشيه.