الحالة المرورية اليَوم السبت 13 مايو 2023

استعرضت مقدمة برنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي إم سي الفضائية؛ الحالة المرورية بأهم شوارع وميادين القاهرة الكبرى اليوم السبت 13 مايو 2023 عبر تطبيق جوجل للخرائط.

وظهر طريق صلاح سالم باللون الأخضر الذي يعبر عن السيولة المرورية الكبيرة طريق الدائري ومحور 26 يوليو بهم أيضا سيولة مرورية كبيرة نظرا لأن اليوم أجازة لدي الكثيرين .

وأوضحت أن محور 26 يوليو في الاتجاهين يظهر باللون الأخضر تعبيرا عن السيولة المرورية الكبيرة، بالإضافة إلى أن كوبري 6 أكتوبر في الاتجاهين به سيولة مرورية كبيرة.

ونوهت إلى أن نسبة السيولة المرورية العالية قد تؤدي إلى زيادة السرعات، منوهة إلى ضرورة الالتزام بالسرعات المقررة حتى لا تؤدي السيولة إلى وقوع حوادث، مشيرة إلى أن رقم إغاثة الطرق هو 012‪21110000