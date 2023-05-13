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رئيس التحرير
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محافظات

نائب رئيس جامعة الزقازيق يفتتح فعاليات المؤتمر السنوى لقسم الأنف والأذن والحنجرة

صدى البلد

افتتح الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب فعاليات المؤتمر السنوى لقسم الأنف والأذن والحنجرة بقاعة المؤتمرات بكلية الطب، بحضور الدكتورة جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 أقيم المؤتمر تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق وبإشراف الدكتور أحمد عنانى عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتورة سها مكى رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بالكلية ورئيس المؤتمر، والدكتور عاطف البحراوى رئيس شرف المؤتمر.

وحضر فعاليات الافتتاح الدكتور وليد ندا المدير التنفيذى للمستشفيات، والدكتور محمد بشير وكيل كلية الطب، بالاضافة إلى اللجنة العلمية المكونة من جميع التخصصات الدقيقة بالقسم التي ترأسها الدكتور طارق عمارة، واللجنة المنظمة برئاسة الدكتور سمير سرور، ونخبة من العلماء والمتخصصين فى جراحات الأذن والأنف والحنجرة من مختلف الجامعات المصرية.

وخلال كلمته رحب الدكتور عاطف حسين بجميع الحضور والمشاركين بالمؤتمر من الجامعات المصرية المختلفة، مشيراً إلى ان قسم الأنف والأذن والحنجرة بالجامعة من الاقسام المتميزة، حيث يضم عددا كبيرا من الأساتذة والكوادر الطبية الذين يتمتعون بنشاط ملحوظ في تطوير البحث العلمي وخدمة المجتمع، مثمنًا دور القسم في تقديم الخدمات العلاجية على أعلى مستوى في هذا التخصص.

من جانبها أعربت الدكتورة جيهان يسرى عن بالغ سعادتها بالمؤتمر، وأشادت بالتنظيم المتميز ، مؤكدة أن كلية الطب لها تواجدا كبيرا فى المحافل العلمية من خلال مؤتمراتها لمختلف التخصصات، مضيفا أن قسم الأذن والأنف والحنجرة بالكلية قسم متميز من خلال الخدمات الطبية التي تقدم للمرضى، وكذلك من خلال الأبحاث العلمية المتميزة للقسم، بهدف تعزيز الرعاية الصحية والتوصل إلى توصيات مناسبة مبنية على أدلة وبراهين علمية، وتبادل الخبرات بين العلماء والأساتذة وشباب الأطباء، مما يساهم فى الوصول لأحدث طرق العلاج وتقديم خدمة طبية متميزة.

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وأوضحت الدكتورة سها مكى أن المؤتمر يناقش جراحات الاذن والانف والحنجرة  والرأس والرقبة و طب السمع والإتزان وطب التخاطب،  مشيرة إلى أن المؤتمر تناول برنامج علمى بثلاث قاعات متوازية للثلاث تخصصات الدقيقة محاضرات و مناقشات وورش عمل لثلاثين من الأساتذة الضيوف من أعلام التخصص، الذين شاركوا فى المؤتمر من جميع جامعات مصر، مؤكدة  أن الهدف من مثل هذه المؤتمرات هو التعليم والتدريب المستمر و تبادل كل ماهو جديد ، وأيضا عرض أبحاث واكتشافات محلية وعالمية يمكن الاستفادة منها.

جدير بالذكر أن المؤتمر تناول فى اليوم اليوم الأول بالقاعة الرئيسية جراحات الأنف و معالجة التوقف عن التنفس أثناء النوم، وجراحات الحنجرة وأيضا جراحات الرأس والرقبة بالتوازي مع محاضرات علاج وتأهيل التوازن،  بينما ناقش اليوم الثانى جراحات الأذن وزراعة القوقعة و مناقشات فى علاج وجراحات سرطانات الرأس والرقبة و التكامل الجراحى والعلاجي والتخاطب فى القوقعة المزرعة بالتوازي مع  قاعة التخاطب وعلاجات و جراحات تعسر البلع والارتجاع.

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