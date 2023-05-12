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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة الشرقية يوجه بالتشغيل التجريبي للعناية المركزة الجديدة بالسعديين

صدى البلد

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى السعديين المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي بها.

وتفقد مسعود الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، مقدماً التهنئة للفرق الطبية بالمستشفى، بمناسبة اليوم العالمي للتمريض الذي يتم الاحتفال به يوم ١٢ مايو من كل عام، وتم التأكد من تواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة، ومن تفعيل الصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ، داخل قسم الإستقبال، ووجود رصيد من الأدوية والمستلزمات الطبية بها يكفي ٤٨ ساعة عمل.

وتفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية قسم الأشعة، موجها بالعمل علي توفير جهاز أشعة عادية آخر نظراً لوجود تردد عالي عليه، كما تفقد أعمال الصيانة الدورية بمحطة معالجة المياه الخاصة بقسم الكلي الصناعي.

كما تفقد الدكتور هشام مسعود قسم العناية المركزة الجديدة، بعد تطويرها ورفع كفاءتها، والتي تسع لعدد ١٠ أسرة، بتكلفة تقديرية بلغت ٤ مليون و٣٠٠ ألف جنيه، دعم من عائلة الحاج مشهور، موجهاً بالتشغيل التجريبي للعناية، مقدماً الشكر للنائب خالد مشهور وجميع أفراد العائلة علي دعمهم المستمر للمستشفى، وتم علي الفور نقل الحالات للعناية المركزة الجديدة، وقام بالإشراف بنفسه علي نقل الحالات، وقامت الفرق الطبية بالعناية بإهداء وكيل الوزارة صورة تذكارية، تقديراً لجهوده المبذولة الهائلة في الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية ومستشفى السعديين.

وكيل صحة الشرقية يتفقد الخدمات الطبية بمنيا القمح

يأتي ذلك بعد عدة أسابيع من تطوير قسم الحضانات الجديد، والذي تم توسعته ورفع كفاءته ليصل إلى ٣٦ حضانة، بجانب تطوير قسم الكلي الصناعي، ضمن بروتوكول التعاون الموقع من معالي محافظ الشرقية مع جمعية الأورمان، في ديسمبر قبل الماضي، لتطوير قسمي الكلي والحضانات، وتزوديها بالأجهزة والتجهيزات الطبيه المطلوبة بواقع ١٥ حضانة ليصل الإجمالي إلي ٣٦ حضانة، وعدد ١٥ ماكينة غسيل كلوى بمشتملاتها، ليصل الإجمالي إلي ٦٠ ماكينة غسيل كلوي، بتكلفة إجمالية ١٧ مليون جنيه، دعماً للقطاع الصحي، والإرتقاء بكافة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفيات الحكومية ومنافذ تقديم الخدمة، وبعد إنشاء وتجهيز مركز علاج الأورام الجديد والذي يقدم خدمات العلاج الكيماوي والهرموني، وخدمات أمراض الدم، وذلك بتكلفة تقديرية بلغت أكثر من ٥ مليون جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني، والذي سيتم تشغيله تجريبيا أيضاً في خلال أيام قليلة، لخدمة المرضي بمحافظة الشرقية.

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