المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعزز إيراداتها بالاستثمارات الأجنبية وترسخ مكانتها

أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الاستثمارات الأجنبية تلعب دورًا محوريًا في تعزيز إيرادات المنطقة ودعم خططها التنموية، في ظل تزايد الاهتمام الدولي بالمنطقة.

وقال وليد جمال الدين، خلال لقاء له عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن التطورات والأحداث العالمية الأخيرة أسهمت في إبراز الأهمية الجيوسياسية المتنامية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها نقطة ارتكاز رئيسية في حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.

وأشار إلى أن الهيئة مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى ترسيخ مكانة المنطقة كمركز صناعي ولوجستي متكامل، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتطوير البنية التحتية، وتقديم حوافز تنافسية للمستثمرين.

وأضاف أن تزايد تدفقات الاستثمارات الأجنبية يرفع من سقف طموحات الهيئة فيما يتعلق بمعدلات الإيرادات المستهدفة، مؤكدًا المضي قدمًا في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الأهداف التنموية للدولة.