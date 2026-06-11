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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط 15 طن منظفات صناعية مجهولة المصدر بالقاهرة

المضبوطات
المضبوطات
مصطفى الرماح

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى من ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة المنظفات الصناعية "غير مرخص" كائن بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة.

وضُبط بداخله (7 طن منظفات صناعية مختلفة الأنواع يشتبه فى عدم صلاحيتها معبئة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية مقلدة "منتج نهائى" – قرابة 8 طن مواد خام "مجهولة المصدر" مستلزمات إنتاج – 9060 عبوة فارغة مدون عليها علامة تجارية مغشوشة ومقلدة "مستلزمات تعبئة" – 2 قطعة ميزان كهربائى - خط إنتاج) تمهيداً لطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستخدمين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

التموين المنظفات الصناعية حلوان

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