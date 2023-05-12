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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة الشرقية يتفقد الخدمات الطبية بمنيا القمح

صدى البلد

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى منيا القمح المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها.

 

تفقد وكيل الوزارة قسم الاستقبال والطوارئ، وتم التأكد من تواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة، والتأكد من التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية، كما تابع نظام التسجيل لحالات الدخول المترددة على الأقسام الطبية بالمستشفى، موجهاً بوضع خطة لتقليل عدد السجلات الإدارية بالمستشفى، كما تفقد قسم الأشعة، وقام بمناظرة سجل التردد على وحدة الأشعة المقطعية، والأشعة العادية، ونسب حالات المجاني والاقتصادى، موجهاً ببعض المقترحات لتنظيم تسجيل الحالات، مع عمل بعض التعديلات بغرفة غير مستغلة بقسم الأشعة لتقديم خدمة الأشعة التلفزيونية بها.

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كما تفقد الدكتور هشام مسعود أعمال التطوير الجارية بالمستشفى، والقاعدة الخرسانية التي تم صبها لوضع المولد الكهربائي الذي سيتم دعمه للمستشفى عليها، موجهاً بإزالة أي عوائق بالمكان قبل تركيب المولد، كما تفقد قسم العناية المركزة للأمراض الباطنية والقلب، والذي يسع لعدد ٨ أسرة ويعمل بكامل طاقته، وقام بمناظرة الملفات الطبية للمرضى، والتأكد من استكمال كافة العروض الطبية للمرضى، ومن جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم، موجهاً بوضع خطة لتنظيم زيارة المرضى، مع التوجيه بصرف حافز تحسين خدمة للعاملين المجيدين بالمستشفى.

وفي سياق آخر قام وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالمرور علي المركز الطبي بمنيا القمح، وتم التأكد من تقديم خدمات الرعاية الأولية للمواطنين، وانتظام جلسات التطعيمات الروتينية، وانتظام عمل فرق المسح الميداني المتحركة لحصر أي أعداد من الوافدين والمتخلفين عن التطعيم، كما وجه مدير الإدارة الصحية بتكثيف حملات مقاومة الذباب والبعوض بمنيا القمح.

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