عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القاهرة الإخبارية ترصد تطورات حادث جزيرة جربة بتونس

تونس
تونس

كشفت نسرين رمضاني، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، عن آخر تطورات حادث جزيرة جربة في تونس والذي أسفر عن وفاة رجل أمن واثنين من المدنيين.

وقالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" ، إن الحكومة التونسية اتخذت مجموعة من الإجراءات بعد حادث جزيرة جربة، حيث قتل رجل أمن زميله بالرصاص، ثم اتجه إلى حي سكني وتبادل إطلاق النار مع قوات الأمن.

وأضافت أن هناك انتشارًا أمنيًا كبيرًا في جزيرة جربة لتأمين الكنائس، مشيرة إلى أن الحادث أسفر عن قتل رجل أمن وأصيب اثنان من المدنيين، موضحة أن الرئيس التونسي قيس سعيد أشرف على اجتماع مجلس الأمن القومي، وتم اتخاذ مجموعة إجراءات جراء الحادث.

ولفتت إلى أن التحقيقات ما زالت جارية في هذا الحادث؛ للكشف عن الملابسات ودوافع مرتكب الحادث.

وتابعت: "رئيس الجمهورية ووزارة الداخلية التونسية وصفت هذا الحادث بأنه عملية إجرامية، وأكد قيس سعيد أن تونس ستبقى دائمًا آمنة".

تونس جزيرة جربة قناة القاهرة الإخبارية الحكومة التونسية اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد تدخل عاجل من الحكومة وعيار21 مفاجأة

بسبب ضرر مالي تجاوز 9 ملايين دولار| إحالة قيادات سابقة بالهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للمحاكمة

هيشجعوا الأهلي.. مفاجأة مدوية تقود الزمالك إلى كأس العالم للأندية 2025

بعد مقترح غلق الجزارات أسبوعين.. اللحمة البلدي بـ250 جنيها في هذه الأماكن

خالد الغندور: الاهلي يبدع .. واللاعب دا مضى خلاص

الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين بشأن طقس يومي الثلاثاء والأربعاء

تعليق مثير لـ خالد الغندور بعد حسم الأهلي الوصول لنهائي إفريقيا

تراجع 30%|هبوط غير مسبوق بأسعار الحديد عالميا وهذا ثمن الطن الآن بمصر

ترشيحاتنا

إصابة شخصين في تصادم سيارتين بطريق زراعي بالإسماعيلية

كهربا راضع تيشيرت الأهلي.. شاهد رد عمرو أديب على تصريحات خالد مرتجي

حقيقة إلغاء الدعم العيني للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدي

تأخر وصول أسئلة اللغة العربية للجنة امتحان الشهادة الإعدادية بالعريش

رضا حجازي: التكنولوجيا أنقذت التعليم أثناء كورونا وجيل الموبايلات كله رقمي

المنيا: انتشال جثث 3 طلاب غرقوا في حوادث متفرقه بسمالوط وبني مزار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طعم غريب| 5 مذاقات في الفم تشير إلى مشاكل صحية متعددة

بعد الشائعات.. هذه هي الحالة الوحيدة لمشاركة الزمالك في كأس العالم للأندية

سعر ساعة أنغام في الكويت يشعل السوشيال ميديا| رقم صادم

صورة ملكية ترصد 3 أفراد سيحكمون بريطانيا

فيديو

كرم ربك.. قصة سعودي يبحث عن أمه المصرية منذ 32 عاما|فيديو جراف

مش الفلوس.. أسامة نبيه يكشف أسباب رحيل نجله عن الزمالك.. فيديوجراف

رقص وغناء رومانسي بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب|شاهد

كان بيجيلي رسايل تهديد من الجمهور.. إيمان العاصي فى حوار مثير عن مسلسل جعفر العمدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ