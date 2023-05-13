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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة قادمة من تونس

صدى البلد

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، منذ قليل، إلى مطار القاهرة بعد رحلة استغرقت ما يقرب من ثلاث ساعات ونصف منذ إقلاعها من مطار قرطاج.

وحقق الأهلي الفوز على الترجي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء أمس، الجمعة، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، إن الأهلي قدم مباراة كبيرة أمام الترجي، وإن المباراة كانت صعبة في التحضير لها بسبب ضغط المباريات، ولكن شخصية الأهلي كانت حاضرة هنا في تونس، وتمكن الفريق من تجاوز عقبة مباراة الذهاب.

وأضاف عبد الحفيظ أن بطاقة التأهل للدور النهائي ما زالت معلقة حتى مباراة الإياب، مؤكدًا أن هناك شوطًا ثانيًا في القاهرة ينتظر الفريقين.

وشدد عبد الحفيظ على أن: «مباراة الإياب ستكون صعبة لأنها أمام منافس قوي له سمعته وتاريخه في دوري الأبطال، وسنتحدث رفقة الجهاز الفني مع اللاعبين عن ضرورة طي صفحة مواجهة الذهاب والاستعداد بكل قوة لمواجهة الإياب، والتي سنتسلح خلالها بجماهيرنا من أجل حسم الأمور والتأهل للنهائي».

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