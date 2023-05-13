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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

منفذان فقط.. الزراعة تكشف عن أماكن حجز الأضاحي

صدى البلد

أسابيع قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، ليبدأ المسلمون فى البحث عن الأضاحي كما حددتها الشريعة الإسلامية، فكل منا يختار ما يناسبه من الأضحية والتي تتنوع ما بين خروف أو جمل أو جاموس أو عجل.
 
ويبحث المواطنون عن حجز الأضاحي الحية واللحوم خلال الفترة الحالية ، وذلك استعدادا لعيد الأضحى المبارك، وذلك  لإعلان موعد تقديم طلبات حجز الأضاحي من منافذ الوزارة، بين عجول وخراف بلدي، متوفرة فى جميع مزارع الوزارة المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.
 

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موعد طرح الأضاحي
 

وكشف أحمد إبراهيم مستشار وزير الزراعة ، عن أماكن حجز الأضاحى التابعة لوزارة الزراعة باعتبار أسعارها أقل من أسعار الأضاحي فى الأسواق الخارجية وبالتالى تشهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين،  موضحا أنه سيتم طرح الأضاحى خلال الأسبوع القادم أو الأسبوع بعد القادم أى أنه خلال أيام. 
 

أماكن حجز الأضاحي 

 

ونفي "إبراهيم " خلال تصريحات لـ"صدى البلد " ماتردد من أنباء حول تعدد أماكن حجز أضاحي وزارة الزراعة،  أو حجزها من خلال منافذ الوزارة ، موضحًا أن حجز الأضاحي يتم من خلال مكانين فقط وهما منافذ وزارة الزراعة أو الإدارة العامة للإنتاج الحيوانى بالدقى أو مزرعة جزيرة الشعير  أو مزرعة قها بالقناطر ومن المزرعة أيضًا يتم الاستلام.
 

أسباب ارتفاع أسعار الأضاحي

وترجع زيادة أسعار الأضاحي هذا العام، إلى عدة أسباب أبرزها ارتفاع أسعار الأعلاف خاصًة أننا نستورد معظم احتياجاتنا من الأعلاف من الخارج فيرتبط سعر اللحوم فى مصر بأسعار الأعلاف.

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