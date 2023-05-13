ذهبت لتحفيظها القرآن.. سيدة تتخلص من فتاة من أجل قرط ذهبي

واقعة مؤسفة شهدتها قرية بنجع حمادي حيث استغلت سيدة حب ابنة جارتها لها فاثناء ذهابها لها من أجل تحفيظها القرآن استدرجتها لسرقة قرطها الذهبي ثم التخلص منها بانهاء حياتها وإلقائها في جوال.

سيدة تنهي حياة طفلة من اجل قيرط ذهبي

بدأت تفاصيل الجريمة البشعة عندما دبرت وخططت ربة منزل، للحصول على قرط ذهبى يزين وجه الطفلة البريئة، فأوعز لها شيطانها أن تستدرج ضحيتها إلى المنزل وتحصل على القرط الذهبى فى هدوء، فكانت الفرصة عندما شاهدت ضحيتها تحمل المصحف متوجهة إلى الُكتاب، لتحفظ ما تيسر لها من كتاب الله تعالى.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي: