حميد الشاعري يحتفل بعقد قران ابنته الكبرى

احتفل الفنان حميد الشاعري بعقد قران نجلته الكبرى نبيلة، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء، ومن المنتظر أن يتم تحديد موعد زفاف ابنته خلال الفترة القليلة المُقبلة.

حميد الشاعري وبرنامج الدوم

من جهة أخرى، شارك حميد الشاعري في لجنة تحكيم برنامج "الدوم" للموسم الثاني على التوالي، وهو برنامج المسابقات الأضخم في مصر والوطن العربي، ويعود حميد من المملكة العربية السعودية لاستكمال تصوير الحلقات النهائية للبرنامج الذي يعرض حصريا على شاشة قناة ON.

أحدث حفلات حمدي الشاعري

في منتصف مارس الماضي، أحيا الكابو حميد الشاعري، حفلا غنائيا استثنائيا بقصر عابدين، واستمر الحفل في أجواء مبهجة وبحضور عدد كبير من وسط عناصر إبهار متعددة، تجمع بين التاريخ المصري والتراث الحضاري المعماري، المتمثل في قصر عابدين العتيق.

قام حميد الشاعري خلال الحفل بغناء عدد أبرز أغانيه، ومنها "روح السمارة، الفستان الأسود، جلجلي، وين أيامك وين، حبيبة يا حبيبة"، كما قدم ميدلي مميز لأبرز أغانيه، وتفاعل الحضور مع المزيكا والغناء، واستعادوا الذكريات مع أغاني الشاعري.

شملت عناصر الإبهار في الحفل الإضاءة المميزة التي أضاءت قصر عابدين، والفرقة الموسيقية التي اجتمعت بحميد الشاعري في حالة من البهجة، لتضفي أجواء مميزة على عناصر الابهار في الحفلة، وخلال الحفل التقط الحضور عددا من الصور التذكارية مع حميد الشاعري.