قرار عاجل من المحكمة بشأن إعلامي في قضية التشهير بوالدة شيماء جمال

قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات الاستئناف المقدم من الإعلامي أحمد رجب على حكم معاقبته بالحبس شهر وتغريمه 20 ألف جنيه وكفالة ألف جنيه، لاتهامه السب والقذف والتشهير بوالدة المذيعة المقتولة شيماء جمال، لجلسة 12 يونيو.

كان المحامي أشرف فرحات وكيلًا عن ماجدة إبراهيم، والدة الإعلامية شيماء جمال، تقدم بجنحة مباشرة ضد الصحفي أحمد رجب، وإبراهيم طنطاوي، لاتهامهما بقذف وسب وتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد موكلته، وطالب المحامي بتعويض مدني مؤقت قدره مائة ألف جنيه.

وتابع فرحات في الجنحة المباشرة، أن المشكو في حقه يمتلك منصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب ومسماه بمهمة خاصة مع أحمد رجب واصفًا نفسه بالإعلامي، استضاف من خلالها المعلن إليه الثاني ملقبًا إياه بالدكتور إبراهيم طنطاوي شاهد النفي في القضية المعروفة إعلاميا بقضية مقتل الإعلامية شيماء جمال، التي كان يحضر التحقيقات فيها مع المتهم الثاني وانسحب من التحقيقات عقب إدلاء المتهم بتفاصيل الواقعة، وأخذ المعلن إليهما الأول والثاني يتناولان الحياة الخاصة للطالبة بل وبالمجني عليها ويصفونها بأبشع الصفات التي تنال من شرفها واعتبارها في المجتمع وكان ذلك من خلال إطلاق فيديوهات صوت وصورة على قناته.



وأمرت جهات التحقيق، بإحالة الإعلامي أحمد رجب ومحامي الي المحكمة الاقتصادية لاتهامهما بسب وقذف والدة الإعلامية شيماء جمال.