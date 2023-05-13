باكستان .. رئيس الوزراء يأمر بملاحقة المتورطين في أعمال العنف واعتقالهم

أمر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف السلطات بتحديد واعتقال جميع المتورطين في أعمال عنف بعد أن أثار اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان هذا الأسبوع اضطرابات دامية.

وغادر خان مبنى المحكمة في وقت متأخر من ليلة الجمعة وتوجه نحو مسقط رأسه لاهور وسط إجراءات أمنية مشددة بعد أن منحته المحكمة الإفراج عنه بكفالة.

أثار اعتقاله في قضية احتيال على الأراضي يوم الثلاثاء ، قضت المحكمة العليا أنها 'باطلة وغير قانونية' يوم الخميس ، احتجاجات عنيفة من قبل أنصاره.

اقتحموا مؤسسات عسكرية ، وأشعلوا النيران في مبنى إذاعي تابع للدولة ، وحطموا حافلات ، ونهبوا منزل مسؤول كبير بالجيش ، وهاجموا ممتلكات أخرى ، مما أدى إلى اعتقال ما يقرب من 2000 شخص وانتشار الجيش في عدة مدن.

وقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص في أعمال العنف ، وهي موجة من الاضطرابات في بلد يواجه أزمة اقتصادية ، مع تضخم قياسي ونمو ضعيف وتأخر تمويل صندوق النقد الدولي.

ورحب خان ، الذي كان من المتوقع أن يخاطب أتباعه في وقت لاحق تقريبا يوم السبت ، يوم الجمعة بأمر الكفالة الذي أصدرته المحكمة وقال إن القضاء هو الحماية الوحيدة لباكستان من 'قانون الغاب'.

وقال للصحفيين داخل مبنى المحكمة 'يجب أن أقول إنني توقعت هذا من قضاءنا ، لأن الأمل الوحيد المتبقي الآن - الخيط الرفيع الوحيد بين جمهورية الموز والديمقراطية هو القضاء'.

خان البالغ من العمر 70 عامًا هو نجم كريكيت تحول إلى سياسي أطيح به من منصب رئيس الوزراء في أبريل 2022 في تصويت برلماني بحجب الثقة ، وهو الزعيم الأكثر شعبية في باكستان وفقًا لاستطلاعات الرأي.

وشهدت العديد من المدن الباكستانية احتجاجات عنيفة بعد اعتقاله من قبل وكالة مكافحة الكسب غير المشروع. وينفي خان ارتكاب أي مخالفات.

قال صحفيون من رويترز إنه تعذّر الوصول إلى فيسبوك ويوتيوب وتويتر في باكستان يوم السبت بعد استعادتها في ساعة متأخرة من مساء الجمعة.

أصدرت وزارة الداخلية تعليمات إلى هيئة الاتصالات الباكستانية بتعليق خدمات النطاق العريض للهاتف المحمول في جميع أنحاء البلاد وحظرت الوصول إلى Facebook و YouTube و Twitter ليلة الثلاثاء.

وقال الصحفيون إن الخدمات كانت متاحة مرة أخرى ليلة الجمعة ولكن تعذر الوصول إليها مرة أخرى يوم السبت.