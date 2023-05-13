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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ناقش المستجدات العلمية.. ختام فعاليات المؤتمر السنوي الثالث لوحدات الكلي بالدقهلية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

اختتمت مديرية الصحة  فعاليات المؤتمر السنوي الثالث لوحدات الكلي بالدقهلية وذلك بحضور 35 استاذ كلي من مختلف الجامعات المصرية و 150 طبيب كلي من مختلف وحدات الدقهلية والمحافظات الأخرى.

المؤتمر أقيم تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية  والدكتور شريف مكين وكيل الوزارة.

 

 

حظي المؤتمر برعاية الاستاذ الدكتور ايهاب كمال مستشار وزير الصحة للشئون التدريب و الدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والدكتور محمد النادي رئيس الادارة المركزية للطب العلاجي بوزارة الصحة و الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة .

و صرح الدكتور أحمد البيلي مدير ادارة الكلي أن المؤتمر استمر على مدار يومين وناقش  المستجدات العلمية في مجال علاج امراض الكلي بالإضافة إلى ورش عمل تدريبية علي اعمال الغسيل الدموي والبريتوني ومستلزمات الغسيل الكلوي وزراعة الكلي.

كما تم علي هامش المؤتمر تكريم وحدات الكلي الاكثر تطورا بالدقهلية خلال العام الماضي وهم علي الترتيب وحدات الكلي بمستشفيات منية النصر والسنبلاوين وميت سلسيل والمنزلة وكلي ومسالك ميت غمر.

وفى ختام المؤتمر أعرب الدكتور شريف مكين عن خالص شكره  وتقديره  للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة  علي رعايته لفعاليات المؤتمر ولقيادات وزارة الصحة و الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي علاوة على ادارة الكلي بقيادة الدكتور أحمد البيلي علي التنظيم المتميز لهذا الحدث الكبير والهام والذي يعكس مدي التطور الكبير في مجال الكلي بوحدات الكلي بالدقهلية سواء علي المستوي الفني او مستوي البنية التحتية.

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IMG-20230513-WA0015
IMG-20230513-WA0013
IMG-20230513-WA0013
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة المستجدات العلمية رئيس قطاع الطب العلاجي مستشار وزير الصحة وحدات الكلى وزارة الصحة

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