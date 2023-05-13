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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بعد حمله على الأعناق .. رسالة خاصة من الأزهري لشعب إندونيسيا

أسامة الأزهري
أسامة الأزهري

وجه فضيلة الدكتور أسامة الأزهري رسائل ختامية لأهل إندونيسيا في ختام رحلته هناك.

وقال الأزهري في منشور له على صفحته على فيسبوك : 


ختام رحلة إندونيسيا ورسائل ختامية أوجهها لأهل إندونيسيا الكرام:


١- شكرٌ عميقٌ واحترامٌ فائقٌ لأهلنا الكرام في إندونيسيا الشقيقة وشعبها العظيم وأبنائها الكرام، وسوف أظل طوال عمري في شرف خدمتكم

٢- أقول لكل أبناء إندونيسيا: إذا كنتم وجهتم لي كل هذا القدر من الحفاوة والإكرام فتقديري واحترامي وتشرفي بخدمتكم لا حدود له.


٣- إذا كنتم تفضلتم بحملي على الأعناق فأنا أحملكم جميعا فوق رأسي٫ وهذا التكريم منكم ليس لشخصي بل لمصر العظيمة وشعبها العظيم وأزهرها الشريف٫ ونحن في مصر نرد الإكرام بمثله وزيادة٫ بل بأضعافه إن شاء الله.

وأوضح الأزهري:  يوم الثلاثاء ٩ مايو كان يوم الختام في هذه الرحلة إلى إندونيسيا في المحطة الأخيرة من الرحلة في لومبوك٫ حيث تشرفت بالاستجابة لدعوة حضرة الأستاذ الشيخ محمد عزي بن محسن بن مأمون وحرمه السيدة نور الفلاح في أن أقوم بإشهار عقد زواج بنتهم الكريمة نفيسة محمد عزي وحضور حفل زفافها الميمون إلى الأستاذ رفقي ذي القرنين بن لطفي.

وتابع: ثم تشرفت بتلبية دعوة السيد المحافظ الشيخ الدكتور محمد زين المجد محافظ نوسا تنجارا  سابقا٫ إلى زيارة بيته الكريم٫ وحصلت من سيادته على الكتب التي تسرد سيرة جده الإمام العالم الجليل الشيخ محمد زين الدين عبد المجيد مؤسس جمعية نهضة الوطن٫ وأبو المدارس والمساجد ورائد التعليم في لومبوك.

 

ووجه فضيلة الدكتور أسامة الأزهري في نهاية الرحلة شكره واحترامه وحبه وتقديره للأهل الكرام في إندونيسيا٫  داعياً لمصر وإندونيسيا وبلادنا بالأمان والازدهار.

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