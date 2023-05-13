الترجي يقترب من ضم "هدف" الأهلي والزمالك.. تفاصيل

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن اقتراب نادي الترجي التونسي، من التعاقد مع الجزائري يوسف البلايلي، المحترف في صفوف أجاكسيو الفرنسي، بنهاية الموسم الجاري.



وكان الجزائري يوسف البلايلي لاعبًا في صفوف الفريق التونسي قبل أن يقرر الرحيل لخوض تجربة احترافية.



وقالت صحيفة "لا جازيتا دي فينيس" الجزائرية إن يوسف البلايلي يستعد لعودته إلى الترجي التونسي بنهاية الموسم.



وأشارت الصحيفة إلى أن البلايلي يتواجد في إسبانيا حاليًا، ويستعد للعودة إلى الترجي بعد الاتفاق مع رئيس الترجي حمدي المدب.

هدف الأهلي والزمالك



وكان الجزائري يوسف البلايلي هدفًا للنادي الأهلي والزمالك، في أكثر من فترة انتقالات ولكن المفاوضات لم تكلل بالنجاح.



يُذكر أن الترجي التونسي قد تلقى هزيمة ساحقة على ملعبه أمام الأهلي بثلاثية نظيفة، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.