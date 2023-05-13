غارة جوية إسرائيلية تدمر منزلاً لعائلة فلسطينية في حي الزيتون بغزة | فيديو

انتشر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء السبت، فيديو يوثق لحظة، تدمير منزل لعائلة طافش الفلسطينية في حي الزيتون بقطاع غزة، عقب استهدافه بغارة جوية إسرائيلية.

ويظهر الفيديو غارة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تستهدف بصاروخ منزل طافش الفلسطينية في حي الزيتون بقطاع غزة، أعقب ذلك سقوطه كليا وتدميره.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف منازل الفلسطينيين والمستشفيات أيضاً في غزة، حيث أن هناك بيوت اشتعلت وأطفال في حالة هلع ومنازل محيت في ثوان بسبب هذا القصف الإسرائيلي الغاشم.

حصيلة الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ يوم الثلاثاء الماضي، بلغت 33 شهيداً (بينهم 6 أطفال و3 سيدات)، وأكثر من 150 جريحا، في المقابل واصلت الفصائل الفلسطينية إطلاق الصواريخ على إسرائيل حيث تسببت في دمار بعض المنازل وأدت إلى مقتل إسرائيلي.