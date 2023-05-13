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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القاهرة ورأس الخيمة على رأس أفضل 20 وجهة سياحية حول العالم في 2023 | تقرير

صدى البلد

مع اقتراب موسم الإجازات وتخلص العالم من قيود وباء كورونا، شهدت السياحة الدولية ارتفاعا إلى 80٪ من مستويات ما قبل الجائحة وذلك خلال الربع الأول من عام 2023، وفقًا لـ منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، حيث سافر ما يقدر بنحو 235 مليون سائح دوليًا في يناير وفبراير ومارس. 

ويتفائل الخبراء بشأن استمرار انتعاش السفر، لاسيما في ظل الطلب المرتفع على الوجهات السياحية والمقاصد الشهيرة حول العالم، والتي احتلت من ضمنها مدينة القاهرة و إمارة رأس الخيمة اثنان من أكثر الوجهات السياحية التي يفضلهما السائحين حول العالم من بين أكثر من 20 وجهة مميزة وفقا لتقرير نشرته سي إن إن على موقعها.

القاهرة، مصر 

وعن القاهرة، حدد تقرير سي ان ان المتحف المصري الكبير كـ أكبر متحف مخصص لحضارة واحدة، إذ تكلف حوالي 1 مليار دولار ويضم مجموعة الملك توت بأكملها.

ويشير التقرير إلى انه إذا وصل السائح إلى القاهرة قبل افتتاح المتحف، فلا يزال بإمكان المتحف المصري في ميدان التحرير أن يحكي تاريخ العصور القديمة.

في حين أن أهرامات الجيزة هي نقطة الجذب في المدينة، لا يزال هناك المزيد لرؤيته. 

فمن الممكن أن يبدأ السائح بالقاهرة الإسلامية التي تحتوي على واحدة من أكبر مجموعات العمارة الإسلامية التاريخية في العالم. 

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وأثناء وجوده بالقاهرة، سيمكنه زيارة الجامع الأزهر الذي يعود تاريخه إلى عام 970.

كما تتمتع المدينة أيضًا بتقاليد مسيحية غنية، منها معالم القاهرة القبطية، والتي هي جزء من القاهرة القديمة، بها تركيز من المواقع المسيحية التي سبقت وصول الإسلام.

وإذا احتج السائح إلى فترة راحة من زحام القاهرة، فإن حديقة الأزهر تتمتع بمساحة واسعة من المساحات الخضراء وتصميم مستوحى من الحدائق الإسلامية التاريخية. 

وحي الزمالك الراقي الذي يقع على جزيرة في نهر النيل، يمتلئ بمطاعم ومتاجر تحف وفنادق فخمة.


رأس الخيمة ، الإمارات العربية المتحدة

ونشر الموقع الامريكي عن رأس الخيمة أنها احدى المقاصد المميزة والتي يفضلها السياح عندما يفكرون الذهاب الى الإمارات العربية المتحدة ، فإن أفق دبي المبهر عادة ما يخطر ببالهم.

ولكن الإمارات العربية المتحدة لديها الكثير لتقدمه لمحبي الطبيعة أيضًا - لا سيما إمارة رأس الخيمة الواقعة في أقصى الشمال ، والتي تهدف إلى أن تصبح الوجهة الأكثر استدامة في الشرق الأوسط بحلول عام 2025 بفضل استراتيجية 'السياحة المتوازنة' الجديدة.

وتقع على بعد 45 دقيقة فقط من دبي ، ويطلق عليها غالبًا 'إمارة المغامرات' ، وذلك لسبب وجيه. 

وتوفر الشواطئ والصحاري والجبال ، والعديد من مناطق الجذب في الهواء الطلق ، مثل التزلج على الرمال والرحلات والتزلج على الماء والقفز بالمظلات والغوص وحتى أطول خط انزلاق في العالم.

رأس الخيمة هي المكان الذي ستجد فيه أعلى مطعم في الإمارات العربية المتحدة 

ويمكن للباحثين عن الثقافة التوجه إلى قلعة ضاية التاريخية التي يعود تاريخها إلى العصر البرونزي المتأخر (1600-1300 قبل الميلاد).

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