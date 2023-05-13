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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقرير: الأمير أندرو طلب الانضمام لصورة العائلة المالكة عقب تتويج تشارلز وقصر باكنجهام أخفاها

الملك تشارلز
الملك تشارلز

شارك الأمير أندرو شقيق العاهل البريطاني تشارلز الثالث في الصورة الرسمية لتتويج الملك الأسبوع الماضي ، لكن من غير المرجح أن ينشر قصر باكنغهام تلك الصور التي يظهر فيها العضو المغضوب عليه في العائلة الملكية.

 

تم التقاط صور دوق يورك، البالغ من العمر 63 عامًا ، برداء جارتر مع أفراد من العائلة المالكة بعد حفل السبت الماضي في وستمنستر أبي ، على الرغم من أنه لم يعد عضوًا "عاملًا'' في البلاط الملكي.

 

ويُعتقد أنه طلب أن يتم التقاط الصور التي التقطها المصور الملكي هوجو برناند في ألبومه الكامل لتتويج تشارلز .

وبحسب التقارير، أعطى الملك لأخيه إذنًا خاصًا بارتداء الجلباب المخملي الأزرق الداكن، وهو ما يدل على وسام الرباط، وهو أحد أقدم وأقدم رتبة الفروسية في البلاد.

وأُجبر الدوق على التنحي عن الحياة العامة في عام 2019 بعد مقابلته مع نيوزنايت، والتي ناقش فيها صداقته مع المدان الذي يمارس الجنس مع الأطفال جيفري إبستين.

وكان لبس الجلباب، بحسب التقارير، بداية تخفيف في نهج الملك في التعامل مع الفضيحة التي أحاطت بشقيقه.

حتى الآن، تم إصدار عدة صور رسمية من عطلة نهاية الأسبوع الاحتفالية، تُظهر الصور، التي التقطت في غرف الولاية في قصر باكنغهام ، الملك ، 74 عامًا ، والملكة ، 75 عامًا ، مع 10 أفراد عاملين من العائلة المالكة.

ومن بين هؤلاء دوق كينت ودوق ودوقة جلوستر والأميرة آن وزوجها نائب الأدميرال السير تيم لورانس وأمير وأميرة ويلز ودوق ودوقة إدنبرة والأميرة ألكسندرا.

كان الأمير هاري والأمير أندرو سيظهران أيضًا في الصور ، لو لم يتراجعوا عن واجباتهم العامة.

كما تم نشر صورة للملك وهو يرتدي الزي الرسمي الكامل وتاج إمبراطورية الدولة.

وتم تصوير الملك في غرفة العرش وهو يحمل الجرم السماوي والصولجان أثناء جلوسه على أحد كراسي العرش عام 1902 ، المصممة للملك جورج الخامس والملكة ماري.

تُظهر صورة أخرى الملكة المتوجة حديثًا في غرفة الرسم الخضراء ، والصورة الرابعة تُظهر الملك والملكة معًا في غرفة العرش.

تم نشر المزيد من الصور الليلة الماضية ، والتي تضمنت صورة للملك مع أمير ويلز ، وأخرى للأب والابن مع الأمير جورج في لحظة تاريخية ، تلتقط الملوك الثلاثة الحاليين والمستقبليين معًا.

كانت المناسبة الأخيرة التي تم فيها إطلاق أي شيء مشابه هي عندما وقفت الملكة إليزابيث الراحلة مع ثلاثة أجيال من ورثتها في عام 2020 للاحتفال ببداية العقد الجديد.

ومع ذلك ، لم يتم نشر أي صور للأمير أندرو ، ولا يتوقع أي شيء.

وفقًا لصحيفة التلغراف ، قال أحد المطلعين: `` أراد أندرو أن يتم تضمينه في جلسة التصوير وطلب أن يكون هناك وقت في الجدول الزمني لتصويره.

واضاف 'لكن من غير المرجح أن ينشر القصر الصور'.

ويأتي ذلك بعد أن أصدر قصر كنسينغتون في لندن مقطع فيديو مذهلاً من وراء الكواليس لأمير وأميرة ويلز في الحدث الأسبوع الماضي.

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