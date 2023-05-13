رئيس القومية للتأمين الاجتماعي: تطوير مقار الهيئة لتكون الأفرع أشبه بالبنوك

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قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنهم يستهدفون ربط قواعد البيانات مع نحو 25 جهة، وتم الانتهاء من الربط مع 8 جهات حتى الآن، لافتا إلى أنهم يستهدفون أيضا تطوير مقار الهيئة لتكون أفرع الهيئة أشبه بالبنوك.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن والمذاع عبر قناة الحدث اليوم،:"نعمل على تطوير كل جوانب المنظومة، حيث أن النظام لم يمسه التطوير من 45 عاما، وحاليا يعملون على وضع خطة للتطوير لنصل إلى أن المواطن يحصل على الخدمة وهو في منزله.

وعن زيادة المعاشات، عقب، "الرئيس السيسي مبيتأخرش أبدا عن أصحاب المعاشات وكان قد وجه الرئيس بزيادة المعاشات في شهر إبريل الماضي بصورة مبكرة".