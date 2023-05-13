تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بين غزة وإسرائيل بوساطة مصرية

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن إحراز تقدم نحو وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ودولة الاحتلال الإسرائيلية بوساطة مصرية.

وبحسب التقارير العبرية ، قدمت مصر اقتراحا جديدا للتهدئة في غزة ، يتضمن وقفا مؤقتا لإطلاق النار اعتبارا من الساعة 10 مساء اليوم.

كما ورد أن الاقتراح يتضمن وقفة إنسانية لفتح معبري بيت حانون وكرم أبو سالم وإدخال معدات طبية إلى القطاع.

بعد دقائق من ورود أنباء عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي، أصدرت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية تعليمات محدثة لسكان الجنوب.

وقالت وسائل الإعلام العبرية، إن القيادة الداخلية أمرت السكان في غلاف قطاع غزة ، والنقب الغربي ، ووسط النقب، بعدم إقامة أي نشاط تعليمي ، باستثناء التربية الخاصة التي يمكن إجراؤها في المكان الذي يمكن الوصول منه إلى المناطق المحمية في الوقت المناسب.

كما حظرت التجمات التي تزيد عن 10 أشخاص في منطقة مفتوحة وما يصل إلى 100 شخص في المبنى، فضلا عن إغلاق الشواطئ أمام الجمهور.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، بأن الفصائل الفلسطينية بغزة وإسرائيل وافقا على وقف لإطلاق النار بوساطة مصرية.

وقال مسئولان فلسطينيان لرويترز، إن هناك اتفاقًا بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة بوساطة مصرية، وذلك من الساعة العاشرة من مساء اليوم.