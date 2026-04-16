لا يعبرون عن شرائح المجتمع ..خالد بيومي ينتقد اختيار الشخصيات بحملات ترشيد الطاقة

علق الناقد الرياضي خالد بيومي، على سلسلة الحملات الإعلانية لترشيد استهلاك الكهرباء بتقديم عدد من نجوم الفن.

وكتب خالد بيومي عبر حسابه على إكس: "‏‏أود أن أعرب عن تقديري العميق لجهودكم المبذولة في حملتكم التوعوية لترشيد استهلاك الطاقة. أرى أن الإعلان يتميز بجاذبية بصرية ملحوظة. ومع ذلك، اسمحوا لي أن أقدم ملاحظة بناءة فيما يتعلق باختيار الشخصيات العامة والفنانين المشاركين في الحملة، خاصة وأنها تستهدف الجمهور المصري، وتحديدًا شريحة الطبقة المتوسطة وما دونها".

وتابع: “‏من وجهة نظري، قد لا تمثل هذه الشخصيات بالضرورة هذه الشرائح المستهدفة بشكل فعال، وقد لا يكون لديهم اهتمام واضح بقضايا ترشيد استهلاك الطاقة، أو لا يعكسون واقع هذه الطبقات الاجتماعية في مصر. أعتقد أن اختيار شخصيات أكثر قربًا وتعبيرًا عن هذه الشرائح قد يعزز من مصداقية الرسالة وتأثيرها بشكل أكبر”.