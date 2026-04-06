كان منسيا فأصبح هدافا.. خالد بيومي يتغزل فى نجم الزمالك

أشاد المحلل الرياضي خالد بيومي بتألق ناصر منسي، بعد قيادته نادي الزمالك لفوز كبير على النادي المصري، مؤكدًا أنه الأفضل حاليًا بين مهاجمي مصر، ويستحق التواجد في صفوف المنتخب خلال الفترة المقبلة.

وكتب بيومي، عبر حسابه على فيسبوك:"في التوقيت الذي تندر فيه قيمة رأس الحربة في الوطن العربي، وبما أنه أصبح عملة نادرة نظرًا لقلة المواهب، أعاد معتمد جمال قيمة الهداف لناصر منسي، بعد أن كان قريبًا من الرحيل مع المدرب البرتغالي. هذه هي قيمة المدرب الوطني نفسيًا وفنيًا.

وتابع: لنرى كيف أصبح منسي بعد أن كان منسيًا، والمنافسة على لقب الهداف مشتعلة… أيه الهدف الحلو ده!"

تُوّج ناصر منسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نادي الزمالك، بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام النادي المصري، التي أُقيمت امس الأحد ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وحقق الزمالك فوزًا كبيرًا على المصري بنتيجة 4-1، في إطار الجولة الأولى من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 46 نقطة، وينفرد بصدارة جدول الترتيب.