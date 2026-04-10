قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بتمويل ألماني.. إسرائيل ترفع وتيرة إنتاج صواريخ آرو 3 الدفاعية
ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة اليوم.. شبورة صباحية ورياح نشطة على أغلب الأنحاء
لما تعرف تلعب تعالى اتكلم معايا.. كواليس صادمة في مباراة الأهلي وسيراميكا
فضل صلاة الفجر وحكم الشرع في التكاسل عنها.. 4 وسائل لأدائها في وقتها
قبل شم النسيم.. طرق التفرقة بين البيض السليم والفاسد لتجنب التسمم
اعتراض صاروخ أُطلق من لبنان باتجاه الأراضي المحتلة
وزارة التضامن تستعد لموسم الحج بتدريب المشرفين
ترامب يهاجم إيران: سلوك مخزٍ في مضيق هرمز.. هذا ليس الاتفاق بيننا
‎عرض أمريكي لزيزو.. والأهلي يؤجل الرد
وزير الدفاع الباكستاني: إسرائيل دولة سرطانية.. ومن أنشأها يحترق في جهنم
أقل سعر دولار في السوق الرسمية اليوم.. العملة الخضراء في البنوك
خدش قطة يتحول لكابوس.. طفلة تصارع المضاعفات بسبب حقنة خاطئة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نصارع من أجل البقاء.. خالد بيومي يطالب بالعدالة التحكيمية لإنقاذ الإسماعيلي

منار نور

علق الإعلامي خالد بيومي علي مايمر بيه نادي الإسماعيلي في الفترة الحالية بعد مباراة المقاولون في بطولة الدوري المصري.


وكتب بيومي من خلال حسابه الشخصي اكس: الإسماعيلي وحجم المعاناة مع الأخطاء التحكيمية في هذا التوقيت الحرج:‏​"إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة حكامه: كفى عبثاً بمجهودات الأندية وطموحات الجماهير. تقنية الـ VAR تحت إدارتكم تحولت من أداة للعدالة إلى مقصلة للحقوق؛ هدف شرعي يُلغى في الدقيقة 87 في المباراة السابقة باعتراف كافة الخبراء، واليوم نُحرم من ركلة جزاء وضوح الشمس! ‏في لقاء المقاولون العرب .
 

وتابع :" ‏​يجب أن تدركوا أننا في النادي الإسماعيلي نصارع من أجل البقاء، وكل 'نقطة' هي معركة حياة أو موت لكيان وتاريخ كبير. نحن لا نطلب هدايا، بل نطالب بالعدل، فقراراتكم العشوائية خلف الشاشات تقتل روح البقاء وتستنزف مجهود فريق يقاتل في عرض نقطة واحدة. كفى استهتاراً بتاريخ الدراويش!"


وفاز المقاولون العرب أمام الاسماعيلي بنتيجة 1-0 في المباراة التي جرت بينهما على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثالثة بمجموعة الهبوط ببطولة الدوري.

وأحرز محمد سالم هدف المقاولون بالدقيقة الثامنة  من عمر المباراة في مرمي الإسماعيلي ليقود ذئاب الجبل لحصد ثلاث نقاط غالية في مشواره بالدوري.

بهذه النتيجة رفع المقاولون رصيده إلى 23 نقطة في المركز التاسع في جدول ترتيب المجموعة الثانية ببطولة الدوري المصري فيما توقف رصيد الإسماعيلي عند 13 نقطة في المركز الرابع عشر والأخير.

خالد بيومي الإسماعيلي الدوري المصري

ترشيحاتنا

بالصور

تعلمت من الزعيم ولم أخشى التهديدات.. أبرز تصريحات نضال الشافعي في ندوة صدى البلد

تكريم نضال الشافعي في صدى البلد

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

