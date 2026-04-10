نصارع من أجل البقاء.. خالد بيومي يطالب بالعدالة التحكيمية لإنقاذ الإسماعيلي

علق الإعلامي خالد بيومي علي مايمر بيه نادي الإسماعيلي في الفترة الحالية بعد مباراة المقاولون في بطولة الدوري المصري.



وكتب بيومي من خلال حسابه الشخصي اكس: الإسماعيلي وحجم المعاناة مع الأخطاء التحكيمية في هذا التوقيت الحرج:‏​"إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة حكامه: كفى عبثاً بمجهودات الأندية وطموحات الجماهير. تقنية الـ VAR تحت إدارتكم تحولت من أداة للعدالة إلى مقصلة للحقوق؛ هدف شرعي يُلغى في الدقيقة 87 في المباراة السابقة باعتراف كافة الخبراء، واليوم نُحرم من ركلة جزاء وضوح الشمس! ‏في لقاء المقاولون العرب .



وتابع :" ‏​يجب أن تدركوا أننا في النادي الإسماعيلي نصارع من أجل البقاء، وكل 'نقطة' هي معركة حياة أو موت لكيان وتاريخ كبير. نحن لا نطلب هدايا، بل نطالب بالعدل، فقراراتكم العشوائية خلف الشاشات تقتل روح البقاء وتستنزف مجهود فريق يقاتل في عرض نقطة واحدة. كفى استهتاراً بتاريخ الدراويش!"



وفاز المقاولون العرب أمام الاسماعيلي بنتيجة 1-0 في المباراة التي جرت بينهما على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثالثة بمجموعة الهبوط ببطولة الدوري.

وأحرز محمد سالم هدف المقاولون بالدقيقة الثامنة من عمر المباراة في مرمي الإسماعيلي ليقود ذئاب الجبل لحصد ثلاث نقاط غالية في مشواره بالدوري.

بهذه النتيجة رفع المقاولون رصيده إلى 23 نقطة في المركز التاسع في جدول ترتيب المجموعة الثانية ببطولة الدوري المصري فيما توقف رصيد الإسماعيلي عند 13 نقطة في المركز الرابع عشر والأخير.