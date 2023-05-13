عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي: هجمات من قطاع غزة بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ

صدى البلد

أعلن الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ هجمات على قطاع غزة منذ قليل بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ردا على إطلاق صواريخ من القطاع الى داخل اسرائيل

افادت وسائل اعلام عبرية بأن حركة الجهاد الاسلامي خرقت اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل اليه بوساطة مصرية نجحت في اقناع الفصائل الفلسطينية واسرائيل بضرورة حسم الموقف المتصاعد بوقف اطلاق النار بعد دقائق قليلة من دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

ونشر موقع تايمز اوف اسرائيل ان صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة بعد دقائق من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ

وأضافت عبر حسابها على تويتر باطلاق دفعة صواريخ تنطلق من قطاع غزة نحو مواقع إسرائيلية شمال القطاع بعد دقائق من بدء سريان وقف إطلاق النار

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، بأن الفصائل الفلسطينية بغزة وإسرائيل وافقا على وقف لإطلاق النار بوساطة مصرية.

وقال مسئولان فلسطينيان لرويترز، إن هناك اتفاقًا بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة بوساطة مصرية، وذلك من الساعة العاشرة من مساء اليوم.

من جانبها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية في نبأ عاجل، بأن رئيسي أركان جيش الاحتلال والشاباك أيدا وقف العملية العسكرية في قطاع غزة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحركات عنيفة في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب WhatsApp .. تفاصيل

مدرب صن دوانز يثير غضب جماهير الأهلي قبل مواجهة الوداد

تعليق مثير لـ خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام الإسماعيلي

انخفاض مفاجئ فى أسعار الدواجن والبط الآن.. اعرف سعر الكيلو وصل كام

خالد الغندور يصب غضبه على التحكيم بعد خسارة الزمالك

سعت لإزالة الفوارق الاجتماعية.. مقتل فنانة برصاصة طائشة في حرب السودان

الزمالك هيقفل بعد أسبوعين.. رضا عبد العال يرد على تصريحات مرتضى منصور

موضوعات متعلقة

إعلام إسرائيلي: الجهاد الإسلامي تخرق وقف إطلاق النار بعد دقائق من حيز التنفيذ

موجها اتهاما صريحا لـ ترامب .. بايدن: انتخابات 2024 لن تكون سهلة

القاهرة ورأس الخيمة على رأس أفضل 20 وجهة سياحية حول العالم في 2023 | تقرير

الصين تبيع ديون الولايات المتحدة وتخزن الذهب وسط اتجاه نزع الدولار |تقرير

واشنطن والاتحاد الأوروبي يتعهدان باتخاذ إجراءات مشتركة لمواجهة الصين اقتصاديا

بوريل يطالب الاتحاد الأوروبي بتكثيف علاقاته مع دول المحيطين الهندي والهادئ

تركيا .. الأعلى للانتخابات: الأصوات الموجهة لـ محرم إنجه المنسحب لن تلغى

باكستان .. رئيس الوزراء يأمر بملاحقة المتورطين في أعمال العنف واعتقالهم

ترشيحاتنا

هل تستمر سطوته على تركيا؟.. تعرف على أردوغان الراديكالي والمصلح والبراجماتي|تفاصيل

الملكة رانيا تستعرض أناقتها في حفل تخرج ابنتها| شاهد

مفيش تعويم وتباطؤ التضخم وتثبيت الفائدة.. 3 مفاجآت بشأن الاقتصاد المصري

ملفوف في بطانية.. العثور على طفل حديث الولادة بالمنوفية| صور

ناصر كنعاني الأبرز.. من سيكون سفير إيران بالسعودية؟

غاز مجاني وزيادة رواتب.. هل تزيد وعود أردوغان من تفوقه في انتخابات الغد؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة وجود بروتين في الخفافيش يشفي من كورونا

أفخم فستان زفاف.. 50 ألف قطعة كريستال

بفستان لافت.. ابنة حميد الشاعري تخطف الأنظار في عقد قرانها

بدون وصفات .. حيلة غير متوقعة تخلصك من الهالات السوداء

فيديو

حرب تغريدات| خبير عربي ينتقد عالم الزلازل الهولندي.. والأخير يرد.. فيديوجراف

كيف يشارك الزمالك في كأس العالم للأندية 2025 |تغطية خاصة

لضبط الأسعار وعدم تحركها.. مقترح بغلق محال الجزارة أسبوعين |تغطية خاصة

الإجراءات المقترحة .. الحوار الوطني يفتح ملف الوصاية على المال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ