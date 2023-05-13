الجيش الإسرائيلي: هجمات من قطاع غزة بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ

أعلن الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ هجمات على قطاع غزة منذ قليل بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ردا على إطلاق صواريخ من القطاع الى داخل اسرائيل

افادت وسائل اعلام عبرية بأن حركة الجهاد الاسلامي خرقت اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل اليه بوساطة مصرية نجحت في اقناع الفصائل الفلسطينية واسرائيل بضرورة حسم الموقف المتصاعد بوقف اطلاق النار بعد دقائق قليلة من دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

ونشر موقع تايمز اوف اسرائيل ان صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة بعد دقائق من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ

وأضافت عبر حسابها على تويتر باطلاق دفعة صواريخ تنطلق من قطاع غزة نحو مواقع إسرائيلية شمال القطاع بعد دقائق من بدء سريان وقف إطلاق النار

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، بأن الفصائل الفلسطينية بغزة وإسرائيل وافقا على وقف لإطلاق النار بوساطة مصرية.

وقال مسئولان فلسطينيان لرويترز، إن هناك اتفاقًا بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة بوساطة مصرية، وذلك من الساعة العاشرة من مساء اليوم.

من جانبها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية في نبأ عاجل، بأن رئيسي أركان جيش الاحتلال والشاباك أيدا وقف العملية العسكرية في قطاع غزة.