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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن: فكرة "تفوق العرق الأبيض" أخطر تهديد للأمة الأمريكية

الرئيس الامريكي جو
الرئيس الامريكي جو بايدن

ندد الرئيس جو بايدن بفكرة تفوق العرق الأبيض ووصفها بأنها "أخطر تهديد إرهابي" للأمة الأمريكية.

وقال بايدن - في خطابه الافتتاحي أمام خريجي جامعة هوارد، اليوم/السبت/، الذي نقلت مجلة/بولتيكيو/ الأمريكية مقتطفات منه - إن "تفوق العرق الأبيض هو أخطر تهديد إرهابي في وطننا، وأنا لا أقول هذا فقط لأنني في جامعة معظم طلابها تاريخيا من الأمريكيين الأفارقة ولكني أقول هذا أينما ذهبت".

وصور بايدن، الولايات المتحدة كدولة تعاني من الصراع الداخلي، وألمح إلى الرسائل الأساسية لحملته الانتخابية لعامي 2020 و 2024، مستدعيا خطابه الذي استخدمه لتحفيز الناخبين في دورة انتخابات 2020، ودعا جمهوره إلى "القتال من أجل روح الأمة".

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