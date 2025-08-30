الكشف عن الموعد.. مقترح لإقامة السوبر الأفريقي بين بيراميدز ونهضة بركان في القاهرة

كشفت تقارير صحفية عن مقترح يتعلق بموعد مباراة السوبر الأفريقي بين نهضة بركان المغربي و بيراميدز، وذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي الذي عُقد صباح اليوم السبت في كينيا.

ووفقًا لما ذكره موقع البطولة المغربي، فإن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) اقترح إقامة المباراة في أحد يومي 18 أو 19 أكتوبر المقبل، في القاهرة.

ويخوض بيراميدز المباراة بصفته بطلًا لـ دوري أبطال أفريقيا، بينما توج نهضة بركان ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وفي سياق آخر، أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي عن فتح باب الترشح للدول الراغبة في استضافة أربع نسخ قادمة من بطولة كأس أمم أفريقيا.

وأكد رئيس الكاف، باتريس موتسيبي، خلال اجتماع حالي في كينيا، عن فتح الترشيحات لاستضافة بطولات الأعوام 2029، 2031، 2033، و2035.