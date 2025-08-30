نظام القيادة الذاتية بدون سائق يقضي على سمعة تسلا

كشف استطلاع حديث عن تراجع ثقة المستهلكين الأمريكيين في نظام القيادة الذاتية الكامل (FSD) من تسلا.

أظهر التقرير أن 14% فقط يرون التقنية دافعًا لشراء سيارات الشركة، بينما 35% اعتبروها سببًا للابتعاد عنها.

يأتي ذلك في وقت تراجعت فيه مبيعات تسلا في أوروبا بنسبة 40% في يوليو، لتسجل الشهر السابع على التوالي من الانخفاض.

الاتحاد الأوروبي يلين الموقف التجاري مع أمريكا

أعلن الاتحاد الأوروبي عن توجه لإلغاء الرسوم الجمركية على جميع السلع الصناعية الأمريكية، وتوسيع نطاق وصول المنتجات الزراعية.

تأتي الخطوة في إطار حماية صادرات السيارات الأوروبية إلى السوق الأمريكية، بعد التوصل إلى اتفاق مع إدارة ترامب بخفض الرسوم الجمركية على السيارات إلى 15% بدلًا من 27.5%، مع تطبيق القرار بأثر رجعي من بداية أغسطس.

جنرال موتورز تخفض إنتاج بعض سياراتها الكهربائية

مع تزايد المنافسة وتباطؤ الطلب، قررت جنرال موتورز تقليص ساعات العمل في خطوط إنتاج عدد من أكبر طرازاتها الكهربائية.

تشير الخطوة إلى إعادة تقييم استراتيجيتها في سوق لا يزال في طور التكيف مع التحول إلى المركبات الكهربائية.

BYD تصطدم بأول مطب في طريقها العالمي

رغم توسعها السريع في الأسواق الدولية، تواجه BYD الصينية تحديات مبكرة أبرزها القيود التنظيمية وتذبذب الطلب في بعض الأسواق.

قد يشكل التباطؤ الأخير اختبارًا لقدرة الشركة على الحفاظ على زخمها التوسعي عالميًا.