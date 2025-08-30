قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عاجل.. انقلاب قطار نقل ركاب وانباء عن وفيات وإصابات | صور
تشكيل الأهلي أمام بيراميدز في قمة الجولة الخامسة بالدوري المصري
الوزير: فصل فوري وتشديد العقوبة على المتسببين في حادث قطار مطروح
مصر والمغرب تبحثان تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية ومواجهة التحديات المناخية
صحة ترامب.. هل يخفي الرئيس الامريكي مرضا خطيرا؟
محافظ مطروح: رفع الاستعدادات القصوى بمستشفى الضبعة
الصحة : 3 وفيات و54 مصابا في حادث انقلاب قطار مطروح
سبتمبر بداية التطبيق .. تفاصيل الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية وفق قانون العمل
مريم الخشت بتركب الجريندايزر: بتعامل كأنه بتاعي
تطورات حادث قطار مطروح.. صور جديدة وعمليات الإنقاذ مستمرة
وزير النقل يتوجه لموقع حادث قطار مطروح.. والسكة الحديد تكشف التفاصيل
تطورات حادث قطار مطروح.. صور جديدة وعمليات الإنقاذ مستمرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

نظام القيادة الذاتية بدون سائق يقضي على سمعة تسلا

تسلا
تسلا
عزة عاطف

كشف استطلاع حديث عن تراجع ثقة المستهلكين الأمريكيين في نظام القيادة الذاتية الكامل (FSD) من تسلا. 

أظهر التقرير أن 14% فقط يرون التقنية دافعًا لشراء سيارات الشركة، بينما 35% اعتبروها سببًا للابتعاد عنها. 

يأتي ذلك في وقت تراجعت فيه مبيعات تسلا في أوروبا بنسبة 40% في يوليو، لتسجل الشهر السابع على التوالي من الانخفاض.

الاتحاد الأوروبي يلين الموقف التجاري مع أمريكا 

أعلن الاتحاد الأوروبي عن توجه لإلغاء الرسوم الجمركية على جميع السلع الصناعية الأمريكية، وتوسيع نطاق وصول المنتجات الزراعية. 

تأتي الخطوة في إطار حماية صادرات السيارات الأوروبية إلى السوق الأمريكية، بعد التوصل إلى اتفاق مع إدارة ترامب بخفض الرسوم الجمركية على السيارات إلى 15% بدلًا من 27.5%، مع تطبيق القرار بأثر رجعي من بداية أغسطس.

جنرال موتورز تخفض إنتاج بعض سياراتها الكهربائية

مع تزايد المنافسة وتباطؤ الطلب، قررت جنرال موتورز تقليص ساعات العمل في خطوط إنتاج عدد من أكبر طرازاتها الكهربائية.

تشير الخطوة إلى إعادة تقييم استراتيجيتها في سوق لا يزال في طور التكيف مع التحول إلى المركبات الكهربائية.

BYD تصطدم بأول مطب في طريقها العالمي

رغم توسعها السريع في الأسواق الدولية، تواجه BYD الصينية تحديات مبكرة أبرزها القيود التنظيمية وتذبذب الطلب في بعض الأسواق. 

قد يشكل التباطؤ الأخير اختبارًا لقدرة الشركة على الحفاظ على زخمها التوسعي عالميًا.

تسلا القيادة الذاتية أمريكا تسلا أوروبا ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث قطار الضبعة

عاجل.. انقلاب قطار نقل ركاب وانباء عن وفيات وإصابات | صور

البلوجر هاجر سليم

خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب

صورة تعبيرية

يطبق خلال أيام.. كيفية حساب أجر موظفي القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

آية تجلب الرزق في ثانية

آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد للغنى

البلوجر هاجر سليم

فلاشة مليانة.. فيديوهات هاجر سليم المخـ لة بالآداب تضعها في الكلبش

بيتك في مصر

مزيا خاصة للمغتربين .. فتح باب الحجز اليوم بمبادرة بيتك في مصر .. إسكان فاخر ومتوسط

نورا دانيال - راقصة الأثرياء

منع نورا دانيال راقصة حفلات الأثرياء من مغادرة البلاد

الزمالك

أحمد ياسر يتغزل في لاعب جديد عوض جماهير الزمالك عن رحيل زيزو

ترشيحاتنا

المتهم

القبض على لص سرق مستلزمات من داخل محل بطنطا

المتهمين

كنا بنهزر .. المتهمون بضرب شخص أثناء سيرهم بدراجة نارية يعترفون بالواقعة

المتهم

شايل سلاح أبيض .. القبض على بلطجى المرج

بالصور

مى حلمى تخطف الأنظار بفستان قصير وملفت

مى حلمى تخطف الانظار بفستان قصير وملفت
مى حلمى تخطف الانظار بفستان قصير وملفت
مى حلمى تخطف الانظار بفستان قصير وملفت

الأحمر والأبيض.. طريقة عمل الملبن في البيت

الملبن
الملبن
الملبن

نظام القيادة الذاتية بدون سائق يقضي على سمعة تسلا

تسلا
تسلا
تسلا

أطعمة تُسرّع وتيرة الشيخوخة وتُفقد البشرة شبابها .. احذرها

أطعمة تسرع من الشيخوخة وتفقد البشرة مرونتها
أطعمة تسرع من الشيخوخة وتفقد البشرة مرونتها
أطعمة تسرع من الشيخوخة وتفقد البشرة مرونتها

فيديو

بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

بمشاركة 44 دولة.. بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

ممتلكات سوزي الأردنية

التحريات تكشف ممتلكات سوزي الأردنية بعد التحفظ المؤقت على أموالها

ردود شمس البارودي

شمس البارودي تكسر صمتها: هدايتنا لله وحده وحب عمري باقي في قلبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد