ميريهان حسين تثير الجدل بإطلالة ملفتة خلال عطلتها الصيفية

شاركت الفنانة ميريهان حسين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها من عطلتها الصيفية.

وتألقت ميريهان حسين بإطلالة صيفية ملفتة كشفت فيها عن إناقتها و رقتها مرتدية شميز ابيض قصير فوق الركبة وهو ما يسمى بـكاش مايوه.

وتعد الفنانة ميريهان حسين ، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل، إلى ترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.



