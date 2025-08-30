قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عاجل.. انقلاب قطار نقل ركاب وانباء عن وفيات وإصابات | صور
تشكيل الأهلي أمام بيراميدز في قمة الجولة الخامسة بالدوري المصري
الوزير: فصل فوري وتشديد العقوبة على المتسببين في حادث قطار مطروح
مصر والمغرب تبحثان تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية ومواجهة التحديات المناخية
صحة ترامب.. هل يخفي الرئيس الامريكي مرضا خطيرا؟
محافظ مطروح: رفع الاستعدادات القصوى بمستشفى الضبعة
الصحة : 3 وفيات و54 مصابا في حادث انقلاب قطار مطروح
سبتمبر بداية التطبيق .. تفاصيل الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية وفق قانون العمل
مريم الخشت بتركب الجريندايزر: بتعامل كأنه بتاعي
تطورات حادث قطار مطروح.. صور جديدة وعمليات الإنقاذ مستمرة
وزير النقل يتوجه لموقع حادث قطار مطروح.. والسكة الحديد تكشف التفاصيل
تطورات حادث قطار مطروح.. صور جديدة وعمليات الإنقاذ مستمرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بمشاركة 44 دولة.. بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025
بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025
محمد إبراهيم

بدأت فعاليات التدريب المصري الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025 والذى تستمر فعالياته حتى 10 / 9 / 2025 بميادين التدريب القتالى بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية بجمهورية مصر العربية ، وذلك بمشاركة أكثر من 8000 مقاتل من 14 دولة ، فضلاً عن مشاركة 30 دولة أخرى بصفة مراقب ، بالإضافة إلى مشاركة عناصر من الشرطة المدنية وممثلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر وحلف الناتو، وذلك فى إطار الحرص على دعم علاقات التعاون العسكرى وتبادل الخبرات مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة.

هيئة التدريب للقوات المسلحة

وخلال مراسم الإفتتاح ألقى اللواء أ ح شريف العرايشى رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للقوات المشاركة بالتدريب، مشيراً إلى أهمية التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع كونه من أكبر التدريبات العسكرية المشتركة التى تشهدها المنطقة بما يعكس حجم الإستفادة وتعزيز روابط العلاقات العسكرية بين كافة الدول المشاركة بالتدريب.

الجيش الأمريكي 

كما ألقى العميد باتريك كلير مدير التدريب من الجانب الأمريكي كلمة أعرب خلالها عن تقديره لكافة الجهود التى قامت بها القوات المسلحة المصرية لإستضافة هذا التدريب الضخم مما يعكس حجم المجهودات المبذولة والإعداد والتخطيط الراقى الذى يجعل من التدريب فرصة مناسبة لتبادل الخبرات والإطلاع على مختلف الثقافات العسكرية بين المشاركين فى التدريب.

معرض الأسلحة والمعدات

تلى ذلك تفقد قادة الدول المشاركة معرضاً للأسلحة والمعدات، كما قدمت الموسيقات العسكرية عدد من العروض تزامناً مع بدء فعاليات التدريب.

فيما أعرب عدد من العناصر المشاركة بالتدريب عن التقدير للدولة المصرية لما لمسوه من الحفاوة الترحيبية وحسن الإستقبال ، مؤكدين على أهمية التدريب الذى يتيح الفرصة لتبادل الخبرات ودعم علاقات التعاون العسكرى.

وعلى هامش فعاليات التدريب نفذت عناصر من قوات المظلات المصرية والأمريكية نشاطاً إستعراضياً تضمن الإسقاط المظلى بمنطقة الأهرامات الأثرية، وذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة والسفيرة الأمريكية بجمهورية مصر العربية.

حضر المراسم عدد من قادة القوات المسلحة المصرية ، وقادة القوات المشاركة بالتدريب ، وعدد من الإعلاميين.

النجم الساطع النجم الساطع 2025 قاعدة محمد نجيب العسكرية قاعدة محمد نجيب هيئة التدريب للقوات المسلحة القوات المسلحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث قطار الضبعة

عاجل.. انقلاب قطار نقل ركاب وانباء عن وفيات وإصابات | صور

البلوجر هاجر سليم

خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب

صورة تعبيرية

يطبق خلال أيام.. كيفية حساب أجر موظفي القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

آية تجلب الرزق في ثانية

آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد للغنى

البلوجر هاجر سليم

فلاشة مليانة.. فيديوهات هاجر سليم المخـ لة بالآداب تضعها في الكلبش

بيتك في مصر

مزيا خاصة للمغتربين .. فتح باب الحجز اليوم بمبادرة بيتك في مصر .. إسكان فاخر ومتوسط

نورا دانيال - راقصة الأثرياء

منع نورا دانيال راقصة حفلات الأثرياء من مغادرة البلاد

الزمالك

أحمد ياسر يتغزل في لاعب جديد عوض جماهير الزمالك عن رحيل زيزو

ترشيحاتنا

إعادة تشغيل بئر صغير

فرحة بين أهالي نويبع بعد إعادة تشغيل بئر زغير.. صور

جولة وزير الإسكان والمرافق

وزير الإسكان ومحافظ الغربية يتفقدان محطة مياه سندبسط الإرتوازية ضمن مشروعات حياة كريمة

مشروعات تنموية في الغربية

وزير الإسكان ومحافظ الغربية يختتمان جولتهما بتفقد محطة معالجة صرف صحي زفتى

بالصور

مى حلمى تخطف الأنظار بفستان قصير وملفت

مى حلمى تخطف الانظار بفستان قصير وملفت
مى حلمى تخطف الانظار بفستان قصير وملفت
مى حلمى تخطف الانظار بفستان قصير وملفت

الأحمر والأبيض.. طريقة عمل الملبن في البيت

الملبن
الملبن
الملبن

نظام القيادة الذاتية بدون سائق يقضي على سمعة تسلا

تسلا
تسلا
تسلا

أطعمة تُسرّع وتيرة الشيخوخة وتُفقد البشرة شبابها .. احذرها

أطعمة تسرع من الشيخوخة وتفقد البشرة مرونتها
أطعمة تسرع من الشيخوخة وتفقد البشرة مرونتها
أطعمة تسرع من الشيخوخة وتفقد البشرة مرونتها

فيديو

بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

بمشاركة 44 دولة.. بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

ممتلكات سوزي الأردنية

التحريات تكشف ممتلكات سوزي الأردنية بعد التحفظ المؤقت على أموالها

ردود شمس البارودي

شمس البارودي تكسر صمتها: هدايتنا لله وحده وحب عمري باقي في قلبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد