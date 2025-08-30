قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مزيا خاصة للمغتربين .. فتح باب الحجز اليوم بمبادرة بيتك في مصر .. إسكان فاخر ومتوسط

أكد السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الطرح الجديد من مبادرة "بيتك في مصر" يمثل فرصة استثمارية للمصريين المقيمين بالخارج ويعزز روابطهم بوطنهم الأم.

الإسكان تطرح 3000 وحدة جديدة للمصريين بالخارج ضمن مبادرة «بيتك في مصر»


وصرح السفير نبيل حبشي، بأن إطلاق الطرح الأول من المرحلة الثانية لمبادرة "بيتك في مصر"، يأتي تنفيذاً لمقررات النسخة السادسة لمؤتمر المصريين بالخارج الذي تم عقده بداية الشهر الجاري، حيث وعد المهندس شريف الشربيني وزير الاسكان، جموع المصريين بالخارج المشاركين بالمؤتمر بالاستجابة لطلباتهم التي عبرت عنها وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك بإطلاق مراحل أخرى من مبادرة "بيتك في مصر" على أن تتضمن وحدات سكنية كاملة التشطيب تلبي كافة شرائح ومستويات الدخل للمواطنين المصريين العاملين بالخارج.

كل ما تحتاج معرفته عن مبادرة «بيتك في مصر».. الشروط وطريقة التسجيل

 فتح باب الحجز اليوم السبت


وأضاف نائب وزير الخارجية أنه قد تقرر فتح باب الحجز في وحدات الطرح الأول من المبادرة ، اعتبارًا من اليوم السبت (30 أغسطس)، مع تقديم عدد من التيسيرات المالية والمميزات الفريدة.


وأشار إلى تفاصيل هذا الطرح الجديد، وخطوات الحجز، والشروط الواجب توافرها للراغبين في امتلاك وحدة سكنية ضمن المبادرة، وفق ما قررته وزارة الإسكان، موضحا أن عدد الوحدات المطروحة: 1380 وحدة سكنية مخصصة لـ المصريين بالخارج، وذلك ضمن الطرح الأول من المرحلة الثانية للمبادرة، وأن موعد التقديم يبدأ من يوم السبت الموافق 30 أغسطس 2025 ويستمر حتى 4 سبتمبر 2025، وأنه يمكن للراغبين في الحجز اختيار وحداتهم خلال الفترة من 20 سبتمبر وحتى 25 سبتمبر 2025.

بيتك في مصر.. المدن المتاحة وخطوات وطريقة التسجيل بالمرحلة الثانية
كما أوضح السفير نبيل حبشي أن المرحلة الثانية من المبادرة تتضمن ما يقرب من 3000 وحدة متنوعة بين السكنية، والتجارية، والإدارية.


وبالنسبة للمدن والمشروعات التي يشملها الطرح الأول، قال نائب وزير الخارجية إنه يشمل وحدات بإسكان فاخر وإسكان متوسط، وذلك في المشروعات والمدن التالية:مشروع "ديارنا" متاح في مدن: القاهرة الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، دمياط الجديدة، 15 مايو، قنا الجديدة.


وأضاف أن مشروع "سكن مصر" يشمل مدن: العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، دمياط الجديدة، أكتوبر الجديدة، وأن مشروع "دار مصر" بمدينتي: بدر، برج العرب الجديدة، ومشروع "جنة" بمدينتي المنصورة الجديدة، دمياط الجديدة، فيما يشمل مشروع "فالي تاورز" مدينة حدائق أكتوبر، و"فاليتاورز إيست" في مدينة العبور الجديدة.
وفيما يتعلق بالمميزات والتسهيلات للمصريين بالخارج، لفت إلى أن هناك خصما خاصا للمصريين بالخارج إذ يحصل المتقدمون من المصريين المقيمين بالخارج على خصم 7% من إجمالي ثمن الوحدة، علاوة على أنظمة سداد مرنة تمتد إلى 10 سنوات لتيسير عملية التملك للمواطنين بالخارج، بجانب مبلغ جدية الحجز يجب سداده 5.000 دولار أمريكي كمقدم جدية حجز لكل وحدة سكنية.
وعن خطوات التقديم والحجز التقديم الإلكتروني، أوضح السفير نبيل حبشي أنه يتم التقديم من خلال الموقع الرسمي لمبادرة "بيتك في مصر" :  عبرالرابط 

beitakfemisr.com 


واختتم السفير نبيل حبشي مؤكدًا استمرار وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمتابعة مباشرة من الوزير الدكتور بدر عبدالعاطي، في العمل على تحقيق المزيد من المزايا والفرص للمصريين بالخارج، وفي الوقت نفسه تعزيز مساهمتهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة استثماراتهم داخل مصر.


يشار إلى أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد أعلنت عن بدء الطرح الأول من المرحلة الثانية لمبادرة "بيتك في مصر"، التي تستهدف تلبية احتياجات المصريين المقيمين خارج البلاد، والتي سبق إطلاق المرحلة الأولى منها ونفاد وحداتها بالكامل من خلال برتوكول تعاون بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية

 وذلك في إطار متابعة توصيات مؤتمر المصريين بالخارج – النسخة السادسة الذي عقدته وزارة الخارجية برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والذي افتتحه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، يومي 3-4 أغسطس الجاري- وفي ضوء حرص وزارة الخارجية على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن توفير كل سبل رعاية الدولة للمصريين بالخارج، بالتعاون مع الوزارات والجهات الأخرى المعنية بالدولة، وتعزيز صلتهم بالوطن، بما في ذلك توفير فرص استثمارية وسكنية متميزة لهم.

