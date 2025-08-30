البرتغال تكرم جوتا بتسليم قميصه رقم 21 لصديقه المقرب نيفز

أعلن مدرب المنتخب البرتغالي، روبرتو مارتينيز، أن المنتخب الوطني أهدى قميصه رقم 21 لصديقه المقرب وزميله السابق، روبن نيفيس، بعد وفاة المهاجم في حادث سيارة الشهر الماضي.

وشارك نيفيس، لاعب خط وسط الهلال السعودي، في جنازة جوتا.

وتوفي مهاجم ليفربول عن عمر يناهز 28 عامًا مع شقيقه الأصغر، أندريه سيلفا، في شمال غرب إسبانيا بعد أن انحرفت سيارتهما من طراز لامبورجيني عن الطريق واشتعلت فيها النيران.

كان نيفيس وجوتا زميلين في فريق وولفرهامبتون واندررز الإنجليزي.

صرح مارتينيز للصحفيين يوم الجمعة: "نعلم ما يعنيه ديوجو لكل منا، والأثر الذي تركه في حياتنا، نريد أن نخلد ذكراه كل يوم. سيكون معنا، وسيكون قوة دافعة أخرى تساعدنا على تحقيق أهدافنا. ديوغو مثال يُحتذى به، وسنحمل روحه في قلوبنا".

وأضاف: “غياب ديوجو يُجسّد روح الوحدة والتحفيز والمسؤولية، لأنه كان يطمح للفوز بكأس العالم، ونحن هنا لنُناضل ونُحقق هذا الحلم. كما يُمكنني أن أُعلن أن القميص رقم 21 سيُمنح لروبن نيفيس، لأنه بهذه الطريقة سيبقى هذا الرقم في الملعب ومعنا جميعًا، كانت تربطه علاقة وطيدة بديوغو، وهو الشخص الأمثل لتمثيله”.

توالت الإشادات بجوتا، حيث قرر ليفربول حجب القميص رقم 20 الذي كان يرتديه في النادي.

وسيرتدي لاعب خط وسط برايتون آند هوف ألبيون، جيمس ميلنر، الذي كان زميلًا لجوتا في ليفربول، القميص رقم 20 هذا الموسم أيضًا.