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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| تفاصيل الحصول على منح دراسية في اليابان.. وإعلان موعد امتحانات الفصل الثاني بعلوم حلوان

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من اخبار التعليم المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

التعليم العالي تعلن تفاصيل الحصول على منح دراسية في اليابان 


اعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت سفارة اليابان بالقاهرة بأن الحكومة اليابانية بصدد تقديم منح للدراسة الجامعية فى اليابان لعام 2024 للطلبة المصـريين الذين يرغبون فى استكمال دراستهم الجامعية فى اليابان.
 

صيدلة القاهرة تعقد مؤتمرها الدولي برعاية وزيري التعليم العالي والصحة ورئيس جامعة القاهرة.. اليوم 


تعقد كلية الصيدلة بجامعة القاهرة مؤتمرها العلمي الدولي الحادي عشر بعنوان (Authenticity for Excellence in Pharmacy ; Egypt healthcare vision 2030)، اليوم  ، في إطار رؤية جامعة القاهرة كجامعة رائدة من جامعات الجيل الرابع تتميز بإنتاج المعرفة والابتكار والتمكين من خلق القيمة، والارتقاء برأس المال الفكري محليًا واقليميًا ودوليًا، وفي ضوء تطبيق الخطة الاستراتيجية للجامعة 2021 - 2025.
 

علوم حلوان تعلن موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 

كشف الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم بجامعة حلوان، عن المواعيد المقترحة لـ جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023.

 

ننشر تفاصيل جائزة المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري للعام 2024

أعلنت اللجنة العليا لوقف جائزة المستشار الدكتور/ محمد شوقي الفنجري نظارة هيئة قضايا الدولة عن فتح باب الترشح لجائزة المستشار الدكتور/ محمد شوقي الفنجري للعام 2024.
 

جامعة عين شمس تعلن تفاصيل جائزة يوسف بن أحمد كانو في دورتها الحادية عشر (2023)


اعلنت جامعة عين شمس عن جائزة يوسف بن أحمد كانو في دورتها الحادية عشر (2023) بعنوان" جائحة الكورونا COVID19 والتعافي الاقتصادي وتجربة مملكة البحرين في مكافحة الجائحة" التى يقدمها مجلس أمناء الجائزة بمملكة البحرين.

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