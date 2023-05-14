عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

علوم حلوان تعلن موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

جامعة حلوان
جامعة حلوان

كشف الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم بجامعة حلوان، عن المواعيد المقترحة لـ جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023.

وقال الدكتور عماد أبو الدهب، لـ"صدى البلد"، إن الهدف من إعلان الجداول المقترحة  للامتحانات؛ هي مناقشة الطلاب في المواعيد قبل إعلانها بشكل رسميًا.

وأوضح عميد كلية العلوم أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني، الأحد 21 مايو، وتستمر حتى 22 يونيو 2023.  

وأوضح عميد كلية العلوم أن هذه الجداول والمواعيد ليست نهائية، وفي حال اعتراض عدد كبير من الطلاب عليها؛ سيتم تغييرها دون وجود أي مشكلة على وجه الإطلاق.

جدير بالذكر أنه تستعد جامعة حلوان هذا العام لإقامة فعاليات الموسم السادس لمسابقة Triple S تحت شعار "مصر تبتكر"، وهي مسابقة علمية بكلية هندسة المطرية للتطبيق العلمي والعملي، وتنظمها أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان، وهي تعد أكبر مسابقة على مستوى الجامعات المصرية.  

وكشفت إدارة كلية الهندسة جامعة حلوان أنه من المقرر أن تنطلق المسابقة تريبل s في ١٥ مايو 2023 ، بمقر كلية الهندسة بالمطرية

الهندسة جامعة حلوان الدراسى الثاني الفصل الدراسي الثاني 2023 هندسة جامعة حلوان Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحركات عنيفة في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

مدرب صن دوانز يثير غضب جماهير الأهلي قبل مواجهة الوداد

تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب WhatsApp .. تفاصيل

تعليق مثير لـ خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام الإسماعيلي

انخفاض مفاجئ فى أسعار الدواجن والبط الآن.. اعرف سعر الكيلو وصل كام

الخصم المحتمل بدون لاعبين.. بشرى لـ الأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

خلال ساعات | إعلامى : قرارات من وزارة الرياضة بشأن نادي الزمالك

سعت لإزالة الفوارق الاجتماعية.. مقتل فنانة برصاصة طائشة في حرب السودان

ترشيحاتنا

الجهاد الإسلامي: نشكر مصر وقيادتها على جهودها في وقف التصعيد بغزة

دويدار: الزمالك يلعب بطريقة سمك لبن تمر هندي

شوقي السعيد عن مباراة الوداد وصن داونز: 2 طرد بركاتك يا أهلي

بعد 22 عاما من رحيلها.. سعاد حسني حديث السوشيال ميديا|ما القصة؟

مختل عقليا يحاول إلقاء نفسه من أعلى لافتة إعلانية بدائري البساتين

دعاء قبل النوم يغفر الذنوب.. اعرف ما يستحب قوله؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسوماته أظهرت الحركة التكعيبية بوضوح.. ذكرى ميلاد الفنان الفرنسي جورج براك|صور

ربطته بسلاسل .. عروس صينية تسحب زوجها وسط الشارع لسبب صادم

الملكة رانيا تستعرض أناقتها في حفل تخرج ابنتها| شاهد

حقيقة وجود بروتين في الخفافيش يشفي من كورونا

فيديو

حرب تغريدات| خبير عربي ينتقد عالم الزلازل الهولندي.. والأخير يرد.. فيديوجراف

كيف يشارك الزمالك في كأس العالم للأندية 2025 |تغطية خاصة

لضبط الأسعار وعدم تحركها.. مقترح بغلق محال الجزارة أسبوعين |تغطية خاصة

الإجراءات المقترحة .. الحوار الوطني يفتح ملف الوصاية على المال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ