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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تعلن تفاصيل جائزة يوسف بن أحمد كانو

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت جامعة عين شمس عن جائزة يوسف بن أحمد كانو في دورتها الحادية عشر (2023) بعنوان" جائحة الكورونا COVID19 والتعافي الاقتصادي وتجربة مملكة البحرين في مكافحة الجائحة" التى يقدمها مجلس أمناء الجائزة بمملكة البحرين.

أوضحت أن الجائزة مفتوحة لجميع الأفراد/الجامعات/مراكز الأبحاث/ الهيئات العلمية بالدول العربية
دعما لمسيرة العلم وتشجيعاً للمفكرين والعلماء من أبناء الأمة العربية.

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16 مايو .. انتخابات اختيار ممثل جامعة عين شمس بمجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين

يمنح الفائز جائزة نقدية قدرها ثلاثون ألف دولار أمريكي+ شهادة تقدير

للتواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس لتقديم الدعم الفنى عبر البريد الإليكتروني:
[email protected]
وللتقدم على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز يتم التعبئة للرابط
HTTPS://STAFF.ASU.EDU.EG/AR/AWARD-APPLY

آخر موعد  للمشاركة بالجائزة 1 يوليو 2023

وكان قد وقع  محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس بروتوكول تعاون مشترك  بين كل من مستشفيات جامعة عين شمس" الدمرداش" و مؤسسة صحتنا للتنمية المقيدة  بوزارة التضامن الاجتماعي بالإدارة المركزية للجمعيات ويمثلها في التوقيع على هذا البروتوكول أ. محمد عمرو سيد شاكر رئيس مجلس أمناء مؤسسة صحتنا.

يهدف البروتوكول إلى  الإرتقاء بالخدمات الصحية في المجتمع المصرى من خلال تطوير أقسام مستشفيات جامعة عين شمس "الدمرداش" والارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة لملايين المرضى غير القادرين بمستوى متميز من جودة الرعاية الصحية والعمل على توفير الأجهزة الطبية اللازمة وتبادل الخبرات بين الطرفين.

ومن مؤسسة صحتنا د. رباب يوسف المدير التنفيذى لمؤسسة صحتنا للتنمية ود.أحمد شلش مدير عام شركة إيجميد و أ.منى 

تم  توقيع البروتوكول لتجهيز وحدة رعاية القلب بمستشفى الباطنة بعد تطويرها وإعدادها لإستيعاب ١٧ سرير رعاية مركزة لمرضى القلب بكافة الأجهزة الطبية الملحقة بتكلفة تزيد عن ٢٥ مليون جنيه ، حيث سيمكن للوحدة استقبال وعلاج ما يقرب من ٣٠٠٠ مريض قلب سنويا من المرضى الغير قادرين.

ويأتى هذا التعاون فى أعقاب تبرع مؤسسة صحتنا لأكاديمية القلب بالدمرداش بعدد ١٧ سرير رعاية مركزة بتكلفة تصل إلى ١٧ مليون جنيه، لتساهم التوسعات الجديدة بزيادة الطاقة الاستيعابية لاكاديمية القلب من ١٢٠٠ إلى ٢٤٠٠ سرير.
 

انتخابات اختيار ممثل عن جامعة عين شمس امعة عين شمس عضوية مجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات مجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات

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