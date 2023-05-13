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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

16 مايو .. انتخابات اختيار ممثل جامعة عين شمس بمجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تعقد انتخابات اختيار ممثل عن جامعة عين شمس في عضوية مجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس وقد تقرر موعد الانتخابات يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٥/١٦

ويأتي ذلك في إطار حرص جامعة عين شمس علي تحسين أحوال السادة العاملين بالجامعه و تحت رعاية الدكتور  محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس،  الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب. 


وقد تقرر تشكيل لجنة لإدارة العملية الانتخابية برئاسة  الأستاذ الدكتور  عبد الفتاح محمد سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب اللواء  أحمد عبد الفتاح أحمد لاشين أمين عام الجامعة ، و محمد عبد الرحمن الجمال مدير عام المكتب الفني لرئيس الجامعة والقائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لقطاع رئيس الجامعة، و محمد أحمد عبد المالك مدير عام الشئون القانونية  و حسن عزت حسن مدير عام الشئون الإدارية،  و  وفاء نور الدين محمد القائم بأعمال مدير عام شئون الأفراد إبراهيم سعيد حمزة القائم بأعمال مدير عام مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على الإدارة العامة للمدن الجامعية.

جدير بالذكر انه تقرر عثد لجنتي الانتخابات ، اللجنة الأولى جامعة عين شمس ومقرها المدينة الجامعية وتتكون من اربعة لجان فرعيه و اللجنة الثانية مستشفيات جامعة عين شمس ومقر الادارة المركزيه للمستشفيات وتتكون من اربعة لجان فرعيه .

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