في قصور الثقافة هذا الأسبوع.. انطلاق احتفالات عيد تحرير سيناء وملتقى أدبي بالفيوم واستمرار قوافل التوعية بالمحافظات

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بدءا من اليوم الأحد، أجندة فعاليات ثقافية وفنية متنوعة، ضمن برامج وزارة الثقافة.

وتشهد الأنشطة عروضا فنية وورشا إبداعية ولقاءات تثقيفية وملتقيات أدبية ومعارض كتب، وغيرها، وذلك حتى السبت 25 أبريل الجاري

استمرار الاحتفاء باليوم العالمي للتراث

تواصل هيئة قصور الثقافة الاحتفاء باليوم العالمي للتراث من خلال برنامج متنوع بعدد من المواقع الثقافية بالقاهرة والمحافظات.

ويشهد بيت السحيمي مساء اليوم الأحد عرضا فنيا لفرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي، فيما تقام غدا الاثنين ورشة بعنوان "جماليات فن الخط العربي" بمكتبة مدينة نصر العامة، إلى جانب لقاء تثقيفي بقصر ثقافة المحمودية بمحافظة البحيرة.

كما يستضيف قصر ثقافة بورسعيد يوم الجمعة 24 أبريل "ملتقى التنوير" لمناقشة آليات حفظ وتوثيق التراث الشعبي، بمشاركة نخبة من الباحثين والمثقفين.

ملتقى أدبي بالفيوم حول قصيدة العامية

تستضيف نقابة الزراعيين بمحافظة الفيوم، في العاشرة صباح بعد غد الثلاثاء، فعاليات الملتقى الأدبي "قصيدة العامية في الفيوم.. النشأة ومراحل التطور".

ويتولى رئاسة الملتقى الشاعر عبد الكريم عبد الحميد، والأمين العام للملتقى الشاعر أسامة سند، ويشهد جلستين بحثيتين، بمشاركة نخبة من الأدباء والباحثين، إلى جانب جلسة للشهادات تشهد تقديم تجارب حية بمشاركة لفيف من الشعراء، ويختتم بأمسية شعرية.

برنامج مكثف احتفالا بعيد تحرير سيناء

كما تقدم الهيئة برنامجا مكثفا هذا الأسبوع احتفالا بالذكرى الرابعة والأربعين لعيد تحرير سيناء، تلك المناسبة الوطنية التي تجسد ملحمة استرداد الأرض وصون الكرامة.

وتشمل الفعاليات لقاءات تثقيفية وورش حكي تسلط الضوء على بطولات القوات المسلحة وأهمية سيناء في التاريخ المصري، وموقعها الاستراتيجي، وذلك بعدد من المحافظات منها: سوهاج، الوادي الجديد، كفر الشيخ، الجيزة، الأقصر، البحيرة، الغربية، الإسكندرية، القليوبية، الدقهلية، والسويس.

وتنطلق الاحتفاليات اليوم الأحد بمدرسة الزهراء الابتدائية بسفاجا، تليها غدا الاثنين احتفالية بقصر ثقافة العقاد بأسوان في السادسة مساء، وتتواصل الثلاثاء 21 أبريل مع حفل فني لفرقة كفر سعد للموسيقى والغناء الشعبي بجمعية الابن الخاص بدمياط.

ويوم الأربعاء 22 أبريل تقام احتفالية فنية بمدرسة سعد أبو ريدة بالشلاتين صباحا، ويشهد المركز الثقافي بكفر الشيخ عرضا فنيا لفرقة الموسيقى العربية في الخامسة مساء.

أما الخميس 23 أبريل، فتقام احتفالية ببيت ثقافة رأس حدربة، وأخرى بقصر ثقافة الخارجة، إلى جانب عروض فنية بمسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى، ومكتبة مصر العامة بالقصير، فيما يستضيف قصر ثقافة طنطا عرضا لفرقة الموسيقى العربية في السابعة مساءً.

ويوم الجمعة 24 أبريل يشهد قصر ثقافة العريش عرضا فنيا لفرقة للموسيقى العربية، على أن تختتم الفعاليات السبت 25 أبريل بعروض فنية في الدقهلية، البحيرة، السويس، وبورسعيد.

ختام معرض الشلاتين الثالث للكتاب

ويشهد قصر ثقافة الشلاتين اليوم الأحد ختام فعاليات الدورة الثالثة من معرض الشلاتين للكتاب، المقام بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، وبمشاركة قطاعات وزارة الثقافة.

ويضم جناح هيئة قصور الثقافة أكثر من 180 عنوانا متنوعا، إلى جانب إصدارات بأسعار مخفضة، وبرنامج خاص للأطفال يتضمن ورشا فنية ولقاءات توعوية لتعزيز قيم الانتماء والهوية.

جولات تثقيفية لأتوبيس الفن الجميل بالقاهرة

ينظم أتوبيس الفن الجميل هذا الأسبوع مجموعة من الجولات التثقيفية بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى تنمية وعي النشء وتعريفهم بالتراث الحضاري.

ويشهد صباح غد الاثنين زيارة إلى مجمع الأديان، وتتواصل الفعاليات يوم الثلاثاء 21 أبريل مع زيارة إلى متحف الحضارة بمصر الجديدة، أما الأربعاء 22 أبريل يشهد زيارة إلى دار النسجيات بحلوان.

قافلة ثقافية بمدينة سيوة

وضمن برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر الوعي وإتاحة الخدمات الثقافية بالمناطق الحدودية، تطلق هيئة قصور الثقافة اليوم الأحد، قافلة ثقافية وفنية للمواهب عبر المسرح المتنقل، لمدة ثلاثة أيام، بقرية أبو شروف بمدينة سيوة، بمحافظة مطروح.

تشمل الفعاليات مجموعة من الورش الفنية والحرفية، ولقاءات تثقيفية وتوعوية، بالإضافة إلى العروض الفنية وفقرات اكتشاف المواهب.

كما تتضمن الأجندة مجموعة من الورش الفنية والحرفية بمشاركة نخبة من المدربين والمتخصصين، إلى جانب اللقاءات التوعوية والأدبية، والأخرى المنفذة احتفالا باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، فضلا عن الأنشطة الخاصة بأعياد الربيع وشم النسيم.