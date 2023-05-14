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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

صيدلة القاهرة تعقد مؤتمرها الدولي برعاية وزيري التعليم العالي والصحة.. اليوم

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تعقد كلية الصيدلة بجامعة القاهرة مؤتمرها العلمي الدولي الحادي عشر بعنوان (Authenticity for Excellence in Pharmacy ; Egypt healthcare vision 2030)، اليوم  ، في إطار رؤية جامعة القاهرة كجامعة رائدة من جامعات الجيل الرابع تتميز بإنتاج المعرفة والابتكار والتمكين من خلق القيمة، والارتقاء برأس المال الفكري محليًا واقليميًا ودوليًا، وفي ضوء تطبيق الخطة الاستراتيجية للجامعة 2021 - 2025.

ويُقام المؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر لكلية الصيدلة بجامعة القاهرة ، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وهيئة الدواء المصرية، وبمشاركة ممثلين من جامعة هيرتفوردشاير الإنجليزية-العاصمة الإدارية، وجامعة لوبلين الطبية ببولندا، وجامعة بورتو بالبرتغال، وهيئة التميز في الرعاية الصحية (NICE)، ومجلس الاعتماد الدولي للتعليم الصيدلي (ACPE)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، ودستور الأدوية الأمريكي (USP).

 

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن المؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر لكلية الصيدلة بجامعة القاهرة ، يستهدف المساهمة في تعزيز مجالات البحث الجديدة في العلوم الصيدلية بمصر، والاتجاهات المستقبلية في مختلف جوانب رقمنة الرعاية الصحية والخدمات التعليمية، وتقديم عرض لأحدث الأبحاث التي يقوم بها علماء وباحثو الكلية، ومناقشة أحدث الموضوعات الملحة في مجال البحوث والتعليم من خلال رواد البحوث والصناعة والإدارة المحليين والدوليين، مشيرًا إلى أن المؤتمر يهدف أيضًا إلى توفير منتدى لأعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب من جميع المستويات يمكنهم من خلاله تبادل المعرفة وبناء الجسور نحو المزيد من التعاون.

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