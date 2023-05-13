ندعم الجنيه بعدم شراء الدولار .. رئيس رابطة تجار السيارات يعلن قرارًا

كشف أسامة أبوالمجد رئيس رابطة تجار السيارات يكشف تفاصيل المبادرة الجديدة التى أقرها تجار السيارات.

وأوضح أبو المجد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر "، رابطة تجار السيارات قررت عدم شراء الدولار من السوق السوداء لمدة شهر لدعم الدولة.

العديد من المشاكل

وأضاف أسامة أبو المجد، أنه منذ 2019 وهناك العديد من المشاكل التى ضربت سوق السيارات فى مصر، بسبب الأزمات العالمية.

وتابع قائلا:" رابطة تجار السيارات اجتمعت النهاردة لبحث طريقة لدعم الجنيه لذا قررت عدم شراء الدولار من السوق السوداء ".