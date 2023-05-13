الصفقة الأضخم.. ألمانيا توافق على حزمة أسلحة جديدة لأوكرانيا بـ2.7 مليار يورو

صرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس للصحفيين بأن الحكومة الألمانية وافقت على حزمة أسلحة جديدة بقيمة 2.7 مليار يورو لأوكرانيا، والحزمة التي أبلغت عنها شركة Spiegel الألمانية لأول مرة ، هي أكبر عملية تسليم أسلحة من برلين إلى أوكرانيا منذ بداية الحرب في فبراير 2022.

قال بيستوريوس: "نتمنى جميعًا نهاية سريعة لهذه الحرب الرهيبة وغير القانونية، ولكن لسوء الحظ، هذا غير متوقع بعد، لذلك ، ستقدم ألمانيا أي مساعدة ممكنة - طالما أن الأمر يتطلب ذلك".

وقال أندري يرماك، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، على Telegram يوم السبت، إن الشحنات المخطط لها تشمل عربات مدرعة وطائرات بدون طيار وأنظمة دفاع جوي، وإن الحزمة تشمل أيضا "كمية كبيرة من الذخيرة".

ومن المنتظر أن يتم الإعلان رسميًا عن الحزمة الجديدة يوم الأحد بالتوازي مع تقديم جائزة شارلمان إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في آخن، وفقًا لتقرير صادر عن شبيجل، وقالت المنفذ إن أوكرانيا ستتسلم المعدات في الأسابيع والأشهر المقبلة.

فيما يتوجه زيلينسكي إلى روما يوم السبت لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيطاليين والبابا فرانسيس. يمكن أن تتبع تلك الرحلة زيارة إلى برلين. ولم يؤكد المسؤولون الألمان الزيارة ، لكن شرطة برلين فتحت تحقيقا بعد ظهور تفاصيل رحلة محتملة في وسائل الإعلام.

بين 1 يناير 2022 و 24 أبريل 2023 ، صدرت ألمانيا نفس الكمية من السلع العسكرية ، وفقًا للأرقام الحكومية، وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا لنظرائه في الاتحاد الأوروبي في اجتماع في ستوكهولم إن أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من الدعم للدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي ، حسبما قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ، جوزيب بوريل ، يوم السبت .

وقال بوريل للصحفيين بعد اجتماع وزراء الخارجية حول بلدة باخموت الشرقية المحاصرة "تحتاج أوكرانيا نحو ألف قذيفة مدفعية يوميا".