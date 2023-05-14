عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شباب الصحفيين: الإفراج عن بعض الأشخاص لمنحهم فرصة جديدة وليس لتعرضهم للظلم

مفرج عنهم
مفرج عنهم

أكدت جبهة شباب الصحفيين، أنه في دولة 30 يونيو الجديدة لا يظلم أحد وقرارات الإفراج عن بعض الأشخاص في قضايا مختلفة ليس معناه أنهم تعرضوا للظلم ولكن لحرص الدولة الشديد على منحهم فرصة جديدة للعيش كمواطنين صالحين يندمجون في المجتمع حتى يكون لديهم  القدرة على العطاء وخدمة الوطن. 

وقالت الجبهة إن شعارات نظرية المظلومية الكاذبة التي صدعنا بها بعض الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي مرفوضة تماما وكاذبة وليس لها أي أساس من الصحة.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي ردا على بعض المهاترات التي انتشرت مؤخرا عبر العالم الافتراضي: أقول لهؤلاء الذين يدعون كذباً وزوار أنهم تعرضوا للظلم، اين حمرة الخجل، "كنتم فين في 2011 لما جلستم مع جماعة الإخوان الإرهابية والتقطوا الصور معهم ؟! نحن يا سادة في دولة القانون الإجراءات تتم بموجب القانون والافراح يتم أيضا بموجب القانون من القضاء المصري المستقل فنحن في دولة مؤسسات".

وأضاف طوالة: الجمهورية الجديدة لن تسمح بالفوضى وليس معقولا ولا منطقيا إن من حصل على فرصة جديدة ليكون عنصرا صالحا ونافعا في المجتمع أن ينشر الفوضى، فلا الدولة ولا الشعب يسمح بذلك وكفى متاجرة وتحقيق مصالح شخصية بعيدا عن المصلحة العليا للبلاد.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحركات عنيفة في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

مدرب صن دوانز يثير غضب جماهير الأهلي قبل مواجهة الوداد

تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب WhatsApp .. تفاصيل

تعليق مثير لـ خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام الإسماعيلي

الخصم المحتمل بدون لاعبين.. بشرى لـ الأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

خلال ساعات | إعلامى : قرارات من وزارة الرياضة بشأن نادي الزمالك

اللغز القاتل بالبحيرة| فتاة تتخلص من حياتها قبل الزفاف.. والمفاجأة شقيقتها فعلتها من قبل .. ما السبب ؟

بعد الخسارة من الإسماعيلي.. ميدو يتعهد برحيل هؤلاء اللاعبين من الزمالك

ترشيحاتنا

بعد الإفراج عنه.. عمران خان يدعو لتظاهرات جديدة في باكستان

بعد الخسارة من الإسماعيلي.. ميدو يتعهد برحيل هؤلاء اللاعبين من الزمالك

ماذا يقال للحاج عند سفره؟ عبارات توديع ضيوف الرحمن

الرئيس الأوكراني يعلن وصوله إلى العاصمة الألمانية برلين

رئيس لجنة العفو الأسبق: يجب انتهاء الحوار الوطني قبل 2024

حل سياسي وعودة آمنة.. الخارجية السعودية تستعرض مع المبعوث الأممي الملف السوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حط إيده على رجلي.. فتاة تشوه وجه متحرش في ميكروباص

بيع عجل بسعر خيالي في الصعيد.. ماذا يأكل؟

«لما طلعت روحي».. عرض مسرحي لفرقة النور للمكفوفين بثقافة أسيوط

رسوماته أظهرت الحركة التكعيبية بوضوح.. ذكرى ميلاد الفنان الفرنسي جورج براك|صور

فيديو

حرب تغريدات| خبير عربي ينتقد عالم الزلازل الهولندي.. والأخير يرد.. فيديوجراف

كيف يشارك الزمالك في كأس العالم للأندية 2025 |تغطية خاصة

لضبط الأسعار وعدم تحركها.. مقترح بغلق محال الجزارة أسبوعين |تغطية خاصة

الإجراءات المقترحة .. الحوار الوطني يفتح ملف الوصاية على المال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ