شباب الصحفيين: الإفراج عن بعض الأشخاص لمنحهم فرصة جديدة وليس لتعرضهم للظلم

أكدت جبهة شباب الصحفيين، أنه في دولة 30 يونيو الجديدة لا يظلم أحد وقرارات الإفراج عن بعض الأشخاص في قضايا مختلفة ليس معناه أنهم تعرضوا للظلم ولكن لحرص الدولة الشديد على منحهم فرصة جديدة للعيش كمواطنين صالحين يندمجون في المجتمع حتى يكون لديهم القدرة على العطاء وخدمة الوطن.

وقالت الجبهة إن شعارات نظرية المظلومية الكاذبة التي صدعنا بها بعض الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي مرفوضة تماما وكاذبة وليس لها أي أساس من الصحة.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي ردا على بعض المهاترات التي انتشرت مؤخرا عبر العالم الافتراضي: أقول لهؤلاء الذين يدعون كذباً وزوار أنهم تعرضوا للظلم، اين حمرة الخجل، "كنتم فين في 2011 لما جلستم مع جماعة الإخوان الإرهابية والتقطوا الصور معهم ؟! نحن يا سادة في دولة القانون الإجراءات تتم بموجب القانون والافراح يتم أيضا بموجب القانون من القضاء المصري المستقل فنحن في دولة مؤسسات".

وأضاف طوالة: الجمهورية الجديدة لن تسمح بالفوضى وليس معقولا ولا منطقيا إن من حصل على فرصة جديدة ليكون عنصرا صالحا ونافعا في المجتمع أن ينشر الفوضى، فلا الدولة ولا الشعب يسمح بذلك وكفى متاجرة وتحقيق مصالح شخصية بعيدا عن المصلحة العليا للبلاد.